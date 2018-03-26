Клімкін про висилку дипломатів: Росія розуміє лише таку мову
"13 російських дипломатів висилаємо з України. Діємо як частина демократичної трансатлантичної спільноти", - пише Клімкін у Twitter.
"Сьогоднішній вияв солідарності має бути лише початком. Необхідні подальші сильні та комплексі дії. Росія розуміє лише таку мову. Російський газ має "нервово-паралітичну" дію для всієї Європи. І Європа, і Україна мають позбутися російської газової залежності", - додав міністр.
Нагадаємо, що декілька країн ЄС оголосили про висилку російських дипломатів у відповідь на ситуацію навколо справи про отруєння Сергія Скрипаля.
Влада США вирішила вислати десятки "російських офіцерів розвідки" і закрити генконсульство Росії в Сіетлі. Україна ухвалила рішення видворити 13 російських дипломатів.
Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.
У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.
У свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.
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