Клімкін про зустріч з Лавровим: Наразі ми ні до чого не домовилися
"Я так розумію, що дискусію ми повинні продовжувати. Наразі ми ні до чого не домовилися. Російська точка зору - інша. Будемо працювати далі. Я вважаю, з точки зору гуманітарної, ця зустріч була важливою. Я дуже сподіваюся, що можемо дати поштовх. З інших питань, як ви розумієте, домовленостей у нас немає", - заявив Клімкін, передає LB.ua.
Зокрема, сторони не змогли знайти компроміс в питанні миротворчої місії на Донбасі.
"Ми довго говорили про це. Я сказав, що для нас дуже важливо, щоб міжнародне співтовариство могло поступово взяти контроль над окупованими територіями. Без цього не можемо говорити ні про що, ні про який подальший процес", - сказав глава МЗС України.
Обговорювалися також звільнення заручників і відновлення роботи Спільної центру з контролю і координації питань припинення вогню.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що зустріч "нормандської четвірки" на рівні керівників МЗС перенесли.
"Це пов'язано з логістичними проблемами з німецької сторони. Міністр закордонних справ Німеччини (Зігмар Габріель - ІФ) прилетить у Мюнхен тільки пізно ввечері. Я готовий зустрічатися хоч о третій годині ночі", - сказав Клімкін.
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