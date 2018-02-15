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Клімкін прокоментував відмову угорської меншини від консультацій щодо мови освіти

Міносвіти провело перші очні консультації з представниками національних меншин щодо мови освіти
Глава МЗС України Павло Клімкін здивований відмовою угорської меншини від консультацій щодо мови освіти.
Клімкін прокоментував відмову угорської меншини від консультацій щодо мови освіти Павло Клімкін. Фото: nk.org.ua

"Якісь "метаморфози" - угорці то вимагають консультацій, то самі ж від них відмовляються. Читаючи Висновок Венеціанської Комісії угорці мабуть плутають угорську мову з російською - начебто мови різні, сподіваюся й підходи будуть відмінні", - написав міністр у Twitter.

Як відомо, 14 лютого Міносвіти провело перші очні консультації з представниками національних меншин щодо мови освіти.

У зустрічі взяли участь представники молдовської, німецької, грецької, болгарської, гагаузької та єврейської громад. Це була перша очна консультація МОН з представниками нацменшин з низки зустрічей, що заплановані на лютий-березень 2018 року.

Представники угорської меншини повідомили, що не братимуть участі у консультаціях.

Додамо, що уряд України схвалив проект змін до закону "Про освіту", який розширює період запровадження мовної норми, а також відреагував на нещодавні заяви міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто щодо цього закону.

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