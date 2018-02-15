Клімкін прокоментував відмову угорської меншини від консультацій щодо мови освіти

Глава МЗС України Павло Клімкін здивований відмовою угорської меншини від консультацій щодо мови освіти.

"Якісь "метаморфози" - угорці то вимагають консультацій, то самі ж від них відмовляються. Читаючи Висновок Венеціанської Комісії угорці мабуть плутають угорську мову з російською - начебто мови різні, сподіваюся й підходи будуть відмінні", - написав міністр у Twitter.

Як відомо, 14 лютого Міносвіти провело перші очні консультації з представниками національних меншин щодо мови освіти. У зустрічі взяли участь представники молдовської, німецької, грецької, болгарської, гагаузької та єврейської громад. Це була перша очна консультація МОН з представниками нацменшин з низки зустрічей, що заплановані на лютий-березень 2018 року. Представники угорської меншини повідомили, що не братимуть участі у консультаціях.

Додамо, що уряд України схвалив проект змін до закону "Про освіту", який розширює період запровадження мовної норми, а також відреагував на нещодавні заяви міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто щодо цього закону.