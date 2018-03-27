Клімкін пропонує дискусію про введення в Україні латиниці
Так голова МЗС відгукнувся на ініціативу, озвучену польським істориком і журналістом Земовітом Щереком.
"Сьогодні розмовляли з представниками країн Центральної Європи про долю регіону і роль України в центральноєвропейській спільноті. Серед співрозмовників - журналісти, письменники, колишні політики. Дискусія була глибокою і потрібною. (...) У дружній бесіді історик і журналіст із Польщі Земовіт Щерек запитав, чому б Україні не ввести поряд з кирилицею латиницю", - написав Клімкін у Facebook.
При цьому міністр зазначив, що потрібно працювати на те, що "нас об'єднує, а не роз'єднує".
"З іншого боку, чому б не подискутувати? Яка ваша думка про це? Чекаю на цікаві коментарі", - запропонував міністр.
Нагадаємо, що президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв затвердив нову редакцію національного алфавіту на основі латинської графіки.
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