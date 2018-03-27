Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Клімкін пропонує дискусію про введення в Україні латиниці

Глава МЗС чекає на цікаві думки
Міністр закордонних справ Павло Клімкін пропонує подискутувати про можливе введення в Україні латиниці паралельно з кирилицею.
Клімкін пропонує дискусію про введення в Україні латиниці Павло Клімкін. Фото: dpa

Так голова МЗС відгукнувся на ініціативу, озвучену польським істориком і журналістом Земовітом Щереком.

"Сьогодні розмовляли з представниками країн Центральної Європи про долю регіону і роль України в центральноєвропейській спільноті. Серед співрозмовників - журналісти, письменники, колишні політики. Дискусія була глибокою і потрібною. (...) У дружній бесіді історик і журналіст із Польщі Земовіт Щерек запитав, чому б Україні не ввести поряд з кирилицею латиницю", - написав Клімкін у Facebook.

При цьому міністр зазначив, що потрібно працювати на те, що "нас об'єднує, а не роз'єднує".

"З іншого боку, чому б не подискутувати? Яка ваша думка про це? Чекаю на цікаві коментарі", - запропонував міністр.

Нагадаємо, що президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв затвердив нову редакцію національного алфавіту на основі латинської графіки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 03 2018 10:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"Завершивши контакт на поставку танків "Оплот" до Таїланду, українська промисловість може зайнятися танком нового покоління
  • "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"

Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.