Клімкін пропонує дискусію про введення в Україні латиниці

Міністр закордонних справ Павло Клімкін пропонує подискутувати про можливе введення в Україні латиниці паралельно з кирилицею.

Так голова МЗС відгукнувся на ініціативу, озвучену польським істориком і журналістом Земовітом Щереком.

"Сьогодні розмовляли з представниками країн Центральної Європи про долю регіону і роль України в центральноєвропейській спільноті. Серед співрозмовників - журналісти, письменники, колишні політики. Дискусія була глибокою і потрібною. (...) У дружній бесіді історик і журналіст із Польщі Земовіт Щерек запитав, чому б Україні не ввести поряд з кирилицею латиницю", - написав Клімкін у Facebook.

При цьому міністр зазначив, що потрібно працювати на те, що "нас об'єднує, а не роз'єднує".

"З іншого боку, чому б не подискутувати? Яка ваша думка про це? Чекаю на цікаві коментарі", - запропонував міністр.

Нагадаємо, що президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв затвердив нову редакцію національного алфавіту на основі латинської графіки.