Клімкін пропонує Великобританії працевлаштувати в Україні висланих із Росії дипломатів

Міністр закордонних спав України Павло Клімкін запропонував британському міністру закордонних справ Борису Джонсону працевлаштувати в Україні дипломатів Великої Британії, яких вислали з Російської федерації.

"Пропоную Борису Джонсону працевлаштувати 23 британських дипломатів у Києві та відновити роботу консульської секції: українці будуть раді знову отримувати британські візи швидко і не через Варшаву", – написав Клімкін на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, 17 березня в МЗС Росії заявили про висилку з країни 23 британських дипломатів "у відповідь на дії Великої Британії". У відомстві додали, що також припиняється діяльність Британської Ради в Росії.