Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Клімкін пропонує Великобританії працевлаштувати в Україні висланих із Росії дипломатів

Клімкін запропонував Джонсону відновити роботу консульської секції
Міністр закордонних спав України Павло Клімкін запропонував британському міністру закордонних справ Борису Джонсону працевлаштувати в Україні дипломатів Великої Британії, яких вислали з Російської федерації.
Клімкін пропонує Великобританії працевлаштувати в Україні висланих із Росії дипломатів Фото: ukrinform.ua

"Пропоную Борису Джонсону працевлаштувати 23 британських дипломатів у Києві та відновити роботу консульської секції: українці будуть раді знову отримувати британські візи швидко і не через Варшаву", – написав Клімкін на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, 17 березня в МЗС Росії заявили про висилку з країни 23 британських дипломатів "у відповідь на дії Великої Британії". У відомстві додали, що також припиняється діяльність Британської Ради в Росії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 03 2018 22:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. Ексклюзив

Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. Ексклюзив

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.