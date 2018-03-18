ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних спав України Павло Клімкін запропонував британському міністру закордонних справ Борису Джонсону працевлаштувати в Україні дипломатів Великої Британії, яких вислали з Російської федерації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Клімкін пропонує Великобританії працевлаштувати в Україні висланих із Росії дипломатів
Клімкін запропонував Джонсону відновити роботу консульської секції
Фото: ukrinform.ua
"Пропоную Борису Джонсону працевлаштувати 23 британських дипломатів у Києві та відновити роботу консульської секції: українці будуть раді знову отримувати британські візи швидко і не через Варшаву", – написав Клімкін на своїй сторінці у Twitter.
Нагадаємо, 17 березня в МЗС Росії заявили про висилку з країни 23 британських дипломатів "у відповідь на дії Великої Британії". У відомстві додали, що також припиняється діяльність Британської Ради в Росії.
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18 03 2018 22:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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