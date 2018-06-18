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Клімкін пропонує ЄС запровадити санкції за будівництво Керченського мосту

"Маємо переходити від політики "невизнання" до деокупації"
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відреагував на продовження Євросоюзом санкцій, запроваджених через окупацією Росією українського півострова Крим.
Клімкін пропонує ЄС запровадити санкції за будівництво Керченського мосту Фото: ТАСС

"Дякуємо нашим друзям у ЄС за продовження "кримських" санкцій ще на рік. Важливо внести до списку відповідальних за масові порушення прав людини на окупованому півострові та за будівництво Керченського мосту. Маємо переходити від політики "невизнання" до деокупації", – написав Клімкін у мережі Twitter і доповнив повідомлення хештегом #CrimeaIsUkraine.

Як повідомляв iPress.ua, Євросоюз продовжив на подальший рік обмежувальні заходи у відповідь на окупацію Росією українського Криму.

Нагадаємо, у травні 2018 року Рада ЄС запровадила санкції проти п'яти організаторів виборів в окупованому Криму. Обмежувальні заходи (заборона на поїздки і заморожування активів) стосуються "заступника голови виборчкому" Криму Інни Гузєєвої, "секретаря" Наталії Безрученко, "голови виборчкому" Севастополя Олександра Пєтухова, "заступника голови" Мирослава Погорєлова та секретаря Анастасії Капранової.

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18 06 2018 21:51
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