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Клімкін проведе телефонну розмову з новим главою МЗС Німеччини Маасом

Клімкін наголосив, що Маас як міністр юстиції приділяв багато уваги і протидії фейковим новинам у ЗМІ, і російській пропаганді
Міністр закордонних справ Павло Клімкін має намір провести телефонну розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом найближчим часом.
Клімкін проведе телефонну розмову з новим главою МЗС Німеччини Маасом Павло Клімкін. Фото: rbc.ua

"Ми плануємо телефонну розмову найближчим часом. Він був призначений формально тільки сьогодні... Оскільки Хайко Маас був міністром юстиції, я його знаю з його попереднього місця роботи, він буде послідовно підтримувати Україну", - сказав Клімкін, повідомляють "Українські Новини".

Клімкін наголосив, що Маас як міністр юстиції приділяв багато уваги і протидії фейковим новинам у ЗМІ, і російській пропаганді.

"Це не тільки його посадові обов'язки, це його переконання як політика, тому щодо цього не може бути жодних сумнівів", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи буде під час переговорів із Маасом і головою МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріаном погоджено дату наступної зустрічі міністрів у "нормандському форматі", Клімкін висловив сумнів.

"Навіть нашої спільної згоди й налаштованості з Францією та Німеччиною не вистачає, щоб зібрати міністерську зустріч - для цього необхідно згоду Росії", - сказав Клімкін.

Він вказав на важливість узгодження не тільки дати зустрічі, а й порядку денного тих питань, які будуть обговорюватися.

Серед них Клімкін наголосив на необхідності обговорення питань безпеки на Донбасі, звільнення політв'язнів і реального формату миротворчої місії ООН.

"Якщо Лавров буде готовий обговорити це з нами... Я був у Парижу й обговорив уже це з Ле Дріаном, зараз ще раз переговорю про це з нашими німецькими партнерами, і тоді ми вийдемо з консолідованою позицією. А щодо дати - це залежить від російської сторони", - додав міністр.

Нагадаємо, більшість членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) погодилися на створення їхньою політичною силою так званої "великої коаліції" з консервативним блоком ХДС/ХСС. Результати голосування німецьких соціал-демократів привітала також і канцлерка Меркель, яка зазначила, що з нетерпінням чекає на подальшу співпрацю в рамках коаліції "на благо країни".

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14 03 2018 19:55
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