Клімкін: Реалізація "плану Авакова" з повернення Донбасу неможлива через Росію

Голова МЗС України Павло Клімкін вважає, що реалізація стратегії "малих кроків" для деокупації Донбасу, яку запропонував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, поки що неможлива через протидію Росії.

"Я з Арсеном (Аваковим, - ред.) її вже коротко обговорював, оскільки, крім дружніх контактів, ми також сидимо поруч на засіданні Кабміну. Вважаю, що кожен має право пропонувати ідеї. Суспільна дискусія дуже важлива. Але ми повинні розуміти, що це повинно бути комплексне бачення того, що ми можемо і що ми повинні робити... Тактика малих кроків, або середніх, або будь-яка інша - це важливо. Роль поліцейського компонента теж важлива, але ж найголовніше - почати деокупацію. Зараз Росія нам цього не дає", - сказав Клімкінв інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Він також зазначив, що Росії потрібні окуповані території для дестабілізації України.

"Усі повинні чітко розуміти, що Росії, за визначенням, український Донбас не потрібен. Росії взагалі не потрібен Донбас, а потрібні окуповані території, щоб використовувати їх для дестабілізації всієї України, ніяк інакше", - підкреслив Клімкін.

"Кроки для реальної деокупації можливі виключно як результат скоординованого тиску цивілізованого світу. І те, що я вже говорив: нам потрібна чітка стратегія, інакше Росія буде маніпулювати подальшим процесом, створюючи численні пастки", - резюмував голова МЗС.