Клімкін розповів, чого очікує від газових переговорів з Росією

Клімкін підкреслив, що Україна готова до конструктивного діалогу щодо майбутнього транзиту газу в Європу

Україна під час другого раунду тристоронніх переговорів у Брюсселі наполягатиме на тому, що транзит газу має відбуватися відповідно до норм європейського законодавства.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільному брифінгу з главою МЗС Литви Лінасом Лінкявічюсом у четвер, 10 січня, передає "Укрінформ".

"Наша позиція щодо майбутнього транзиту, а також щодо європейської енергетичної безпеки гранично чітка: ми готові виконати всі відповідні європейські регуляторні норми для нашої газотранспортної системи. Ми вважаємо, що майбутній транзит має базуватися на прозорих та ефективних регуляторах ЄС", - сказав Клімкін.

"Це означатиме, наприклад, що газ буде купуватися на східному кордоні України, що транзитний тариф буде розраховуватися за європейською методологією. Тобто загальний сенс нашої позиції - транзит має відбуватися відповідно до європейського законодавства", - зазначив голова МЗС.

Він підкреслив, що спільною позицією України і Литви є те, що вимоги європейського законодавства мають бути поширені і на Nord stream-2, що фундаментально підвищить європейську енергетичну безпеку проти Росії.

Підсумовуючи, Клімкін підкреслив, що Україна готова до конструктивного діалогу щодо майбутнього транзиту газу в Європу, але він має базуватися на дуже чітких умовах, найголовніша з яких - відповідність нормам європейського законодавства для забезпечення чітких, ефективних і прозорих передумов транзиту.

"Тож під час переговорів у Брюсселі 21 січня ми будемо виходити з цих дуже простих, але дуже важливих вимог", - зазначив Клімкін.

Нагадаємо, комерційний директор НАК "Нафтогаз" України Юрій Вітренко заявляв, що запуск російських газопроводів "Північний потік-2" (Nord Stream 2) і "Південний потік" можуть надати Україні істотні економічні збитки, адже росіяни можуть обійтися без українського транзиту, тобто обсяги транзиту можуть бути нульовими.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова продовжити контракт на транзит газу через Україну в разі "врегулювання" спору між "Нафтогазом" і "Газпромом".

Водночас в самому "Нафтогазі" наголосили, що згадані Путіним два спори вже були врегульовані в Стокгольмському арбітражі. І проблема "лише" в тому, що "Газпром" не виконує рішення арбітражу - не постачає газ в Україну за цінами, які визначив арбітраж, і не платить нам $2,6 млрд компенсації, яку визначив арбітраж.