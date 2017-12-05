Клімкін розповів, коли може відбутися зустріч Порошенка і Трампа
Відповідну заяву під час брифінгу зробив міністр закордонних справ Павло Клімкін, інформує "LB.ua".
"Над зустріччю ми працюємо. Я думаю, вона відбудеться в найближчому майбутньому. Один із важливих моментів підготовки зустрічі - я про це згадував - це формат, в якому США будуть долучатися до зусиль, щоб чинити тиск на Росію з метою виконання Мінських домовленостей. Зараз про це тривають дискусії, і найближчим часом у нас із друзями по "нормандському формату" будуть відповіді на ці запитання", - сказав Клімкін.
Він також додав, що не варто акцентувати увагу на тому, з ким у Трампа відбудеться зустріч раніше: з президентом РФ Володимиром Путіним або Порошенком.
"Це кумедне питання, тому що всі говорять: "А якщо зустріч (Порошенка з Трампом, - ред.) відбудеться пізніше? Чи не буде щось погоджено на зустрічі президента США з Путіним таке, що нам доведеться потім виконувати?". Насправді це позбавлене будь-якої логіки. Те, що обговорюється між США і Росією, має зовсім інший порядок денний і інший характер", - сказав голова МЗС.
Клімкін наголосив, що переговори між Росією і США несуть зовсім іншу логіку, оскільки порядок денний ширший і включає переговори, зокрема, з приводу Сирії.
Нагадаємо, раніше шість американських сенаторів порадили президенту США Дональду Трампу спочатку зустрітися з Президентом України Петром Порошенком, а тільки потім з лідером РФ Володимиром Путіним.
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