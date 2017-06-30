Клімкін розповів, коли зберуться лідери країн Нормандської четвірки
"Для нас дуже важливі два ключових вимірювання. Це реальна безпека ... і друге - звільнення заручників і політичних в'язнів. Якщо за цими двома напрямками зможемо просунутися, тоді будемо готувати зустріч", - цитує виступ глави МЗС Інтерфакс-Україна.
Він вважає, що безпосередньо зустрічі повинні передувати інші контакти сторін, в тому числі телефонні переговори.
"І я дуже сподіваюся, що всі контакти, про які я говорю - які будуть на наступному тижні, через тиждень - повинні дати нам нову динаміку", - сказав глава зовнішньополітичного відомства України.
Нагадаємо, раніше Клімкін заявив, що Україна веде підготовку до організації телефонної конференції лідерів країн Нормандської четвірки.
У той же час представник Міністерства закордонних справ Німеччини Мартін Шефер повідомив, що не може поки назвати дату, коли пройде зустріч в нормандському форматі.
Нагадаємо, останні переговори в "нормандському форматі" на рівні голів МЗС пройшли 11 травня. Під час зустрічі порушувалося питання підготовки місцевих виборів на Донбасі.
Також відомо, що Україна під час зустрічі "нормандської четвірки" в Берліні запропонувала план з розміщення спостерігачів ОБСЄ на кордоні України і Росії.
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