Клімкін розповів, коли зберуться лідери країн Нормандської четвірки

Для зустрічі Нормандської четвірки необхідний прогрес з безпекою на Донбасі і звільнення заручників

Дата зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки (Німеччина, Франція, Україна, Росія) буде визначена, коли з'явиться прогрес в питаннях безпеки в Донецькій і Луганській областях і звільнення заручників, заявляє міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Для нас дуже важливі два ключових вимірювання. Це реальна безпека ... і друге - звільнення заручників і політичних в'язнів. Якщо за цими двома напрямками зможемо просунутися, тоді будемо готувати зустріч", - цитує виступ глави МЗС Інтерфакс-Україна.

Він вважає, що безпосередньо зустрічі повинні передувати інші контакти сторін, в тому числі телефонні переговори.

"І я дуже сподіваюся, що всі контакти, про які я говорю - які будуть на наступному тижні, через тиждень - повинні дати нам нову динаміку", - сказав глава зовнішньополітичного відомства України.

Нагадаємо, раніше Клімкін заявив, що Україна веде підготовку до організації телефонної конференції лідерів країн Нормандської четвірки.

У той же час представник Міністерства закордонних справ Німеччини Мартін Шефер повідомив, що не може поки назвати дату, коли пройде зустріч в нормандському форматі.