Клімкін: США чітко заявили, що Україна буде в НАТО

"Вступ до НАТО - це процес не тільки зміни в нашому секторі безпеки і оборони, це процес звільнення насправді всієї країни"

Сполучені Штати висловили дуже чітку підтримку прагнення України до членства в НАТО, та підкреслили, що одного дня Україна буде повноправним членом Альянсу.

Про це за підсумками проведення Комісії стратегічного партнерства Україна-США заявив глава МЗС України Павло Клімкін, передає "Укрінформ".

"У нашій спільній заяві за підсумками роботи Комісії дуже чітко написано, і ви це не знайдете в багатьох документах, про те, що Сполучені Штати підтримують наші євроатлантичні прагнення, і що одного дня Україна буде в НАТО.

Чіткіше сказати вже за визначенням не можна", - підкреслив Клімкін.

У спільній заяві Комісії стратегічного партнерства Україна-США йдеться, що "Сполучені Штати вітають прагнення України щодо вступу в НАТО, які були зафіксовані у Бухарестській декларації 2008 року, і розраховують одного дня привітати Україну у якості повноправного члена Альянсу".

"США підтримують зусилля України, спрямовані на імплементацію безпекових реформ, зазначених у Законі "Про національну безпеку України", а також відзначають продовження участі України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у всьому світі", - йдеться у документі.

"Насправді, вступ до НАТО - це процес не тільки зміни в нашому секторі безпеки і оборони, це процес звільнення насправді всієї країни", - заявив міністр.

Нагадаємо, у вересні президент Петро Порошенко запропонував закріпити незворотність курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію у преамбулі Основного закону.

У НАТО прокоментували намір Києва.