Клімкін стурбований будівництвом другої нитки "Турецького потоку"

Міністр закордонних справ Павло Клімкін стурбований будівництвом другої нитки морської ділянки газопроводу "Турецький потік" і не виключає будівництва третьої.

Про це він заявив під час засідання комітету Верховної Ради в закордонних справах, передають "Українські Новини".

"Ми завжди б'ємося проти "Північного потоку-2". Але в нас є й інші загрози - це "Турецький потік". На сьогодні досягнута домовленість (хоча вона привселюдно не оголошена) між Туреччиною та Росією про будівництво 2-ї гілки. І це одна з причин угорської поведінки. Угорщина, за нашим даними, готова взяти приблизно половину обсягу 2-ї гілки, інша половина буде поширена між Балканськими країнами, передусім Сербією, але також спрямована на інші ринки", - заявив міністр.

Тим часом, Клімкін не виключив можливість будівництва й третьої нитки газопроводу.

"Отут у нас є стратегія, працюємо і з американцями, і з тими, хто нам допомагає. Але зупинити 2-гу гілку нам буде складніше. Крім того, я не виключаю, хоча ймовірність цього зараз невисока, будівництво 3-ї гілки. Росія тисне на Туреччину, але згоди Туреччини на сьогодні як такої немає", - додав він.

Політична логіка будівництва ще двох гілок "Турецького потоку", зі слів Клімкіна, не є раціональною.

Нагадаємо, що Угорщина і "Газпром" уклали угоду про продовження газопроводу "Турецький потік" через Болгарію і Сербію до Угорщини.