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Клімкін стурбований будівництвом другої нитки "Турецького потоку"

Міністр заявив, що Угорщина готова взяти приблизно половину обсягу другої гілки
Міністр закордонних справ Павло Клімкін стурбований будівництвом другої нитки морської ділянки газопроводу "Турецький потік" і не виключає будівництва третьої.
Клімкін стурбований будівництвом другої нитки "Турецького потоку" Фото: EPA

Про це він заявив під час засідання комітету Верховної Ради в закордонних справах, передають "Українські Новини".

"Ми завжди б'ємося проти "Північного потоку-2". Але в нас є й інші загрози - це "Турецький потік". На сьогодні досягнута домовленість (хоча вона привселюдно не оголошена) між Туреччиною та Росією про будівництво 2-ї гілки. І це одна з причин угорської поведінки. Угорщина, за нашим даними, готова взяти приблизно половину обсягу 2-ї гілки, інша половина буде поширена між Балканськими країнами, передусім Сербією, але також спрямована на інші ринки", - заявив міністр.

Тим часом, Клімкін не виключив можливість будівництва й третьої нитки газопроводу.

"Отут у нас є стратегія, працюємо і з американцями, і з тими, хто нам допомагає. Але зупинити 2-гу гілку нам буде складніше. Крім того, я не виключаю, хоча ймовірність цього зараз невисока, будівництво 3-ї гілки. Росія тисне на Туреччину, але згоди Туреччини на сьогодні як такої немає", - додав він.

Політична логіка будівництва ще двох гілок "Турецького потоку", зі слів Клімкіна, не є раціональною.

Нагадаємо, що Угорщина і "Газпром" уклали угоду про продовження газопроводу "Турецький потік" через Болгарію і Сербію до Угорщини.

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14 03 2018 20:39
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