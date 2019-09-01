Клімкін: у Іванчука не було проблем у Мексиці, Фукса теж впустили в країну

Міністр закордонних справ Павло Клімкін спростував чутки, що з'явилися 8 січня з приводу затримання в Мексиці депутата Верховної Ради Андрія Іванчука та бізнесмена Павла Фукса.

"По-перше, пана Іванчука ніхто затримував. Усе було нормально, він зараз перебуває в Мексиці, спокійно в'їхав. Що стосується пана Фукса, то в нього були запитання щодо дозволів на в'їзд. Зараз ці питання, наскільки я розумію, вирішені, і він теж перебуває в Мексиці", - сказав Клімкін, передає Lb.ua.

За його словами, це офіційна інформація від посольства.

Нагадаємо, що журналіст програми "Схеми" Наталія Седлецька повідомляла, що, за її інформацією, відомого українського олігарха російського походження Павла Фукса затримали по прильоту на мексиканський курорт Канкун.

Сам Фукс спростовує повідомлення про своє затримання на мексиканському курорті Канкун.