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Клімкін: Україна веде переговори про безвіз з понад 20 країнами

Міністр не назвав, з якими саме країнами ведуться переговори
Глава МЗС Павло Клімкін заявив, що Україна веде переговори про повну або часткову візову лібералізацію з понад двома десятками країн.
Клімкін: Україна веде переговори про безвіз з понад 20 країнами Павло Клімкін. Фото: rbc.ua

Міністр нагадав, що зараз громадяни України, власники біометричних паспортів можуть без проблем перетинати кордони 85 країн

"Зараз ми ведемо такі переговори або щодо повної візової лібералізації, або щодо спрощення візового режиму більше ніж з 20 країнами", - сказав Клімкін, повідомляє "Європейська правда".

"Сподіваємось, за наступні два роки досягнути з ними вирішального прогресу", - додав він.

За словами міністра, йдеться про важливі для українців країни.

Нагадаємо, що віднедавна українці отримали право їздити в Об'єднані Арабські Емірати без візи.

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22 01 2018 18:55
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