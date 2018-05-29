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Клімкін: Україна відкидає додаткові вимоги Росії щодо Донбасу

29 травня Радбез ООН за сприяння Польщі обговорює ситуацію на Донбасі (фото ілюстративне)
Україна відкидає додаткові вимоги Росії щодо процесу врегулювання на Донбасі, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Клімкін: Україна відкидає додаткові вимоги Росії щодо Донбасу Фото: ukrinform.ua

Очільник українського МЗС у вівторок, 29 травня, перебуває на засіданні Ради безпеки Організації Об‘єднаних Націй у Нью-Йорку, повідомляє Радіо Свобода.

Раніше цього дня голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що зустрічі міністрів закордонних справ країн нормандської четвірки матимуть карикатурний характер без вирішення питань про Станицю Луганську й про особливий статус Донбасу.

"Ну який додатковий статус потрібен окупаційним адміністраціям й окупованим територіям? У них вже є цей статус! Ніякий додатковий статус їм не потрібен", – наголосив Клімкін.

Він наголосив, що Україна відкрита до обговорення того, як саме окуповані території мають повертатися у її склад, але це не означає, що Київ готовий розглядати надання окупаційним адміністраціям окремого правового статусу.
 

Клімкін також повідомив журналістам, що Україна готова до проведення чергової зустрічі в нормандському форматі.

Зустріч у нормандському форматі відбудеться в Берліні найближчим часом. Наразі узгоджується дата.

Коментуючи заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що "подальші зустрічі у нормандському форматі будуть карикатурними", український міністр наголосив, що дієвість чи "карикатурність" цих перемовин напряму залежить від дій Росії.

"Сенс цієї зустрічі – як пан Лавров сказав – дійсно буде карикатурною, якщо ми не будемо говорити про три ключові питання: як реально Росія забирається з Донбасу; про політичних в'язнів, яких ми маємо звільнити – адже весь світ розуміє, що це вже не питання політики, це емоційне. І говорити про те, як бути далі – говорити про формат миротворчої місії", – пояснив Клімкін.

29 травня очільник українського МЗС бере участь в засіданні Ради безпеки ООН. Зустріч ініціювала Польща, яка зараз головує в Радбезі.

Також цього дня президент України Петро Порошенко доручив заступнику глави його Адміністрації виїхати до Берліна для підготовки зустрічі в нормандському форматі. Офіційний Берлін очікує активізації роботи цього формату.

 
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29 05 2018 19:45
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