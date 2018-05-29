Клімкін: Україна відкидає додаткові вимоги Росії щодо Донбасу

Україна відкидає додаткові вимоги Росії щодо процесу врегулювання на Донбасі, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Очільник українського МЗС у вівторок, 29 травня, перебуває на засіданні Ради безпеки Організації Об‘єднаних Націй у Нью-Йорку, повідомляє Радіо Свобода.

Раніше цього дня голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що зустрічі міністрів закордонних справ країн нормандської четвірки матимуть карикатурний характер без вирішення питань про Станицю Луганську й про особливий статус Донбасу.

"Ну який додатковий статус потрібен окупаційним адміністраціям й окупованим територіям? У них вже є цей статус! Ніякий додатковий статус їм не потрібен", – наголосив Клімкін.

Він наголосив, що Україна відкрита до обговорення того, як саме окуповані території мають повертатися у її склад, але це не означає, що Київ готовий розглядати надання окупаційним адміністраціям окремого правового статусу.

Клімкін також повідомив журналістам, що Україна готова до проведення чергової зустрічі в нормандському форматі.

Зустріч у нормандському форматі відбудеться в Берліні найближчим часом. Наразі узгоджується дата.

Коментуючи заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що "подальші зустрічі у нормандському форматі будуть карикатурними", український міністр наголосив, що дієвість чи "карикатурність" цих перемовин напряму залежить від дій Росії.

"Сенс цієї зустрічі – як пан Лавров сказав – дійсно буде карикатурною, якщо ми не будемо говорити про три ключові питання: як реально Росія забирається з Донбасу; про політичних в'язнів, яких ми маємо звільнити – адже весь світ розуміє, що це вже не питання політики, це емоційне. І говорити про те, як бути далі – говорити про формат миротворчої місії", – пояснив Клімкін.

29 травня очільник українського МЗС бере участь в засіданні Ради безпеки ООН. Зустріч ініціювала Польща, яка зараз головує в Радбезі.

Також цього дня президент України Петро Порошенко доручив заступнику глави його Адміністрації виїхати до Берліна для підготовки зустрічі в нормандському форматі. Офіційний Берлін очікує активізації роботи цього формату.