Клімкін: Україна відкидає додаткові вимоги Росії щодо Донбасу
Очільник українського МЗС у вівторок, 29 травня, перебуває на засіданні Ради безпеки Організації Об‘єднаних Націй у Нью-Йорку, повідомляє Радіо Свобода.
Раніше цього дня голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що зустрічі міністрів закордонних справ країн нормандської четвірки матимуть карикатурний характер без вирішення питань про Станицю Луганську й про особливий статус Донбасу.
"Ну який додатковий статус потрібен окупаційним адміністраціям й окупованим територіям? У них вже є цей статус! Ніякий додатковий статус їм не потрібен", – наголосив Клімкін.
Клімкін також повідомив журналістам, що Україна готова до проведення чергової зустрічі в нормандському форматі.
Зустріч у нормандському форматі відбудеться в Берліні найближчим часом. Наразі узгоджується дата.
Коментуючи заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що "подальші зустрічі у нормандському форматі будуть карикатурними", український міністр наголосив, що дієвість чи "карикатурність" цих перемовин напряму залежить від дій Росії.
"Сенс цієї зустрічі – як пан Лавров сказав – дійсно буде карикатурною, якщо ми не будемо говорити про три ключові питання: як реально Росія забирається з Донбасу; про політичних в'язнів, яких ми маємо звільнити – адже весь світ розуміє, що це вже не питання політики, це емоційне. І говорити про те, як бути далі – говорити про формат миротворчої місії", – пояснив Клімкін.
29 травня очільник українського МЗС бере участь в засіданні Ради безпеки ООН. Зустріч ініціювала Польща, яка зараз головує в Радбезі.
Також цього дня президент України Петро Порошенко доручив заступнику глави його Адміністрації виїхати до Берліна для підготовки зустрічі в нормандському форматі. Офіційний Берлін очікує активізації роботи цього формату.
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