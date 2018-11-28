Клімкін: українські моряки є військовополоненими, на них не розповсюджується право Росії
"Фейковий суд в окупованому Криму арештовує усіх наших моряків. Крім посилення політичного тиску на РФ, ми передали усім нашим міжнародним партнерам чітку юридичну позицію", - написав глава МЗС України Павло Клімкін на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що, оскільки українців є військовополоненими, то на них жодним чином не розповсюджується російське право.
"Українським військовослужбовцям, захопленим у полон РФ, має бути гарантовано надання в належному обсязі медичної допомоги, не чинення на них фізичного та психологічного тиску та забезпечення належної безпеки", - додав міністр.
Нагадаємо, що Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
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