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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Клімкін в ООН: Політичні вбивства це одна з тактик Росії з дестабілізації України

"Москва завжди розглядала його як ворога"
Ще рано говорити про те, хто стоїть за вбивством російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка в Києві, але політичні вбивства є однією з тактик, що застосовуються Росією для дестабілізації України.
Клімкін в ООН: Політичні вбивства це одна з тактик Росії з дестабілізації України Павло Клімкін. Фото: rbc.ua

"Є ще одна річ, яку я повинен просто згадати, тому що російська делегація теж згадала її. Тому, що ми щойно отримали трагічні звістки з Києва. Аркадій Бабченко, російський журналіст і добре відомий опонент російського режиму, був убитий поруч з його будинком в Києві", - зазначив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Радбезу ООН.

Він підкреслив, що до приїзду в Україну Бабченко був змушений залишити Росію через напади і погрози щодо нього і його сім'ї.

"Він продовжив боротися за демократичну Росію з України. І, звісно, Москва завжди розглядала його як ворога", - сказав Клімкін.

"Наша поліція вже почала розслідування. Ще рано говорити, хто стоїть за цим, але розуміючи схожі випадки, ми маємо вагомі підстави говорити, що Росія сміє застосовувати також інші тактики для дестабілізації України. Це проведення терактів, диверсій і політичних вбивств", - заявив Клімкін, завершуючи свій виступ.

Нагадаємо, російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня застрелили в Києві. Він помер у кареті швидкої допомоги після кульового поранення.

Столична поліція розглядає дві версії вбивства.

ОБСЄ закликала владу України провести повне та негайне розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Міністерство внутрішніх справ склало фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка.

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30 05 2018 08:50
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