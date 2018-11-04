Клімкін: в ЮНЕСКО ухвалили рішення, яке дозволяє розмістити моніторингову місію в Криму

Виконавча рада ЮНЕСКО прийняла рішення, що стосується Криму і відкриває можливість для розміщення моніторингової місії в АРК.

"Тільки що виконавча рада ЮНЕСКО прийняла важливе рішення щодо Криму. Це фактично можливість для розміщення моніторингової місії і боротьби за освітні права, науку, охорону пам'яток культури в Криму, в т. ч. Ханського палацу", - написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

"Не дамо окупаційній владі розграбувати і знищити українське надбання!", - підсумував Клімкін.

Як пише "Європейська правда", на початку березня заступник міністра закордонних справ України, голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Сергій Кислиця і генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азулє обговорили перспективу запровадження прямого моніторингу ситуації з культурною та історичною спадщиною в результаті окупації Росією Криму.

У лютому Україна передала ЮНЕСКО докладний аналіз проблем, спричинених російською окупацією Криму.

Як зазначається на сайті Постійного представництва України при ЮНЕСКО, з початку окупації півострова виконавчою радою ЮНЕСКО поспіль ухвалено вісім рішень "Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)". Ці рішення дозволили протягом чотирьох років забезпечити закріплення проблематики окупованого Криму в переліку першочергових питань порядку денного діяльності цього керівного органу ЮНЕСКО, а також сприяли формуванню комплексного моніторингового механізму ЮНЕСКО щодо ситуації з правами людини в АРК та Севастополі. Рішення базуються на ухваленій 27 березня 2014 року резолюції Генеральної асамблеї ООН 68/262 "Територіальна цілісність України".