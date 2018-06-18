Клімкін вірить, що Україна зніме блокаду Угорщини до саміту НАТО
"Я вважаю, в тому числі ґрунтуючись на моїх дискусіях з угорським міністром закордонних справ, що ми маємо можливість зняти це блокування ... і ми вийдемо на те, що Україна братиме участь в саміті НАТО", - сказав Клімкін в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Міністр пояснив, що майбутній саміт буде присвячений тим реформам, які Україні необхідно зробити для того, щоб відповідати стандартам НАТО.
Він також нагадав, що 22 червня в Закарпатській області пройде зустріч з угорської громадою.
"Наша мета дуже проста, у нас є угорська громада, про яку ми повинні піклуватися. Вони повинні залишатися на 100% угорцями, але вони також на 100% повинні стати українськими громадянами. Для цього їм абсолютно не потрібно ставати менше угорцями, вони просто повинні отримати відповідне знання української мови і розуміння того, в якій країні вони живуть", - пояснив Клімкін.
Нагадаємо, Угорщина надіслала генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу офіційне звернення з ініціативою перегляду програм підтримки України.
DW з посиланням на дипломатичні джерела також повідомляє, що в документі вказується на недоліки в українських реформах, зокрема, що призвело до невиплати Євросоюзом у кінці минулого року траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро.
"Видається, що українському уряду бракує політичної волі та здатності реалізувати програми фундаментальних реформ, яких вимагають міжнародні донори", – йдеться в меморандумі.
У НАТО не згодні з таким поглядом, зазначає видання.
"Останніми роками Україна впровадила суттєві реформи в оборонному та безпековому секторах, але також у сферах, включно з охороною здоров'я, освітою та соціальним забезпеченням. Важливо, щоб Україна продовжувала йти шляхом реформ", – зауважило джерело DW.
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