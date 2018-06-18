Клімкін вірить, що Україна зніме блокаду Угорщини до саміту НАТО

Міністр пояснив, що майбутній саміт буде присвячений тим реформам, які Україні необхідно зробити для того, щоб відповідати стандартам НАТО

Міністр закордонних справ Павло Клімкін переконаний, що Україні вдасться досягти домовленості з угорською стороною і взяти участь в саміті НАТО в Брюсселі 11-12 липня.

"Я вважаю, в тому числі ґрунтуючись на моїх дискусіях з угорським міністром закордонних справ, що ми маємо можливість зняти це блокування ... і ми вийдемо на те, що Україна братиме участь в саміті НАТО", - сказав Клімкін в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Міністр пояснив, що майбутній саміт буде присвячений тим реформам, які Україні необхідно зробити для того, щоб відповідати стандартам НАТО.

Він також нагадав, що 22 червня в Закарпатській області пройде зустріч з угорської громадою.

"Наша мета дуже проста, у нас є угорська громада, про яку ми повинні піклуватися. Вони повинні залишатися на 100% угорцями, але вони також на 100% повинні стати українськими громадянами. Для цього їм абсолютно не потрібно ставати менше угорцями, вони просто повинні отримати відповідне знання української мови і розуміння того, в якій країні вони живуть", - пояснив Клімкін.

Нагадаємо, Угорщина надіслала генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу офіційне звернення з ініціативою перегляду програм підтримки України.

DW з посиланням на дипломатичні джерела також повідомляє, що в документі вказується на недоліки в українських реформах, зокрема, що призвело до невиплати Євросоюзом у кінці минулого року траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро.

"Видається, що українському уряду бракує політичної волі та здатності реалізувати програми фундаментальних реформ, яких вимагають міжнародні донори", – йдеться в меморандумі.

У НАТО не згодні з таким поглядом, зазначає видання.

"Останніми роками Україна впровадила суттєві реформи в оборонному та безпековому секторах, але також у сферах, включно з охороною здоров'я, освітою та соціальним забезпеченням. Важливо, щоб Україна продовжувала йти шляхом реформ", – зауважило джерело DW.