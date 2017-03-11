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Клімкін викликав посла у Сербії після заяв про підпорядкування Белграда Кремлю

Посла хочуть визнати персоною нон-грата в Сербії
Міністр закордонних справ України викликав українського посла у Сербії для консультацій після його скандальних заяв щодо Сербії.
Клімкін викликав посла у Сербії після заяв про підпорядкування Белграда Кремлю Павло Клімкін. Фото: nk.org.ua

"Викликав Посла в Сербії Олександра Александровича на консультації щодо дотримання міжнародного права та уникнення використання громадян Сербії у якості найманців", - написав глава українського МЗС Павло Клімкін у своєму Twitter.

 

 

 

Нагадаємо, що посол України у Белграді Олександр Олександрович в інтерв'ю Balkan Insight заявив, що Сербія недостатньо реагує на факти участі своїх громадян у військових діях на Донбасі на боці терористів "ДНР" і "ЛНР".

У Міністерстві закордонних справ країни заявили, що посол України робить цілеспрямовані спроби погіршення відносин Сербії з Росією.

Сьогодні лідер опозиційної Сербської радикальної проросійської партії Воїслав Шешель закликав уряд оголосити персоною нон грата посла України в Белграді Олександра Олександровича.

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03 11 2017 18:19
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