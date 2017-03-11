Клімкін викликав посла у Сербії після заяв про підпорядкування Белграда Кремлю

Міністр закордонних справ України викликав українського посла у Сербії для консультацій після його скандальних заяв щодо Сербії.

"Викликав Посла в Сербії Олександра Александровича на консультації щодо дотримання міжнародного права та уникнення використання громадян Сербії у якості найманців", - написав глава українського МЗС Павло Клімкін у своєму Twitter.

Викликав Посла в Сербії @OAleksandrovych на консультації щодо дотримання міжн.права та уникнення використ громадян Сербії у якості найманців — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 листопада 2017 р.

Нагадаємо, що посол України у Белграді Олександр Олександрович в інтерв'ю Balkan Insight заявив, що Сербія недостатньо реагує на факти участі своїх громадян у військових діях на Донбасі на боці терористів "ДНР" і "ЛНР".

У Міністерстві закордонних справ країни заявили, що посол України робить цілеспрямовані спроби погіршення відносин Сербії з Росією.

Сьогодні лідер опозиційної Сербської радикальної проросійської партії Воїслав Шешель закликав уряд оголосити персоною нон грата посла України в Белграді Олександра Олександровича.