Клімкін викликав посла у Сербії після заяв про підпорядкування Белграда Кремлю
"Викликав Посла в Сербії Олександра Александровича на консультації щодо дотримання міжнародного права та уникнення використання громадян Сербії у якості найманців", - написав глава українського МЗС Павло Клімкін у своєму Twitter.
Викликав Посла в Сербії @OAleksandrovych на консультації щодо дотримання міжн.права та уникнення використ громадян Сербії у якості найманців— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 листопада 2017 р.
Нагадаємо, що посол України у Белграді Олександр Олександрович в інтерв'ю Balkan Insight заявив, що Сербія недостатньо реагує на факти участі своїх громадян у військових діях на Донбасі на боці терористів "ДНР" і "ЛНР".
У Міністерстві закордонних справ країни заявили, що посол України робить цілеспрямовані спроби погіршення відносин Сербії з Росією.
Сьогодні лідер опозиційної Сербської радикальної проросійської партії Воїслав Шешель закликав уряд оголосити персоною нон грата посла України в Белграді Олександра Олександровича.
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