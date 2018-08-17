Клімкін: виправдання МЗС Австрії через Путіна на весіллі викликають сумну посмішку

Виправдання МЗС Австрії стосовно того, що візит президента Росії Володимира Путіна на весілля міністра Карін Кнайсль є приватним візитом викликають "сумну посмішку".

"Я світське життя зазвичай не коментую, але якщо МЗС Австрії змушене виправдовуватися, запевняючи у незмінності зовнішньополітичного курсу в світлі "приватного" візиту, то це вже цікава нова форма, яка викликає сумну посмішку", - написав у Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Нагадаємо, що в Австрії критикують міністра закордонних справ країни Карін Кнайсль, яка запросила президента Росії Володимира Путіна на своє весілля.

Відзначимо, що церемонія одруження Карін Кнайсль і Вольфганга Майлінгера пройде 18 серпня в австрійській землі Штирія.