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Клімкін виправдав главу МЗС Данії, який відмовився говорити про зміни в Україні

"Не наїздіть на мого друга", – попросив український міністр
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував позицію данського колеги Андреса Самуельсена, який відмовився дати чіткі відповіді на запитання про реформи в Україні.
Клімкін виправдав главу МЗС Данії, який відмовився говорити про зміни в Україні Фото: afp.com

Клімкін закликав не критикувати данського дипломата.

"Не наїздіть на мого друга Андреса", – попросив він.

Український міністр визнав, що про українські реформи складно говорити лише позитивно.

"Він (голова МЗС Данії, – ред.) має рацію, що склянка наполовину повна. До того ж у нас таких склянок багато і всі їх треба наповнювати", – додав Клімкін, посилаючись на слова данського колеги.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Данії Андерс Самуельсен відмовився відповідати на запитання, прогресує Україна за президента Петра Порошенка чи ні.

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