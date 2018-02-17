ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував позицію данського колеги Андреса Самуельсена, який відмовився дати чіткі відповіді на запитання про реформи в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Клімкін виправдав главу МЗС Данії, який відмовився говорити про зміни в Україні
"Не наїздіть на мого друга", – попросив український міністр
Фото: afp.com
Клімкін закликав не критикувати данського дипломата.
"Не наїздіть на мого друга Андреса", – попросив він.
Український міністр визнав, що про українські реформи складно говорити лише позитивно.
"Він (голова МЗС Данії, – ред.) має рацію, що склянка наполовину повна. До того ж у нас таких склянок багато і всі їх треба наповнювати", – додав Клімкін, посилаючись на слова данського колеги.
Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Данії Андерс Самуельсен відмовився відповідати на запитання, прогресує Україна за президента Петра Порошенка чи ні.
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