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Клімкін закликав українців не їхати в Росію на ЧС-2018

"Провокації гарантовані, а безпека там ніким не захищена"
Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав громадян України не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу.
Клімкін закликав українців не їхати в Росію на ЧС-2018 Фото: ukrinform.ua

"Закликаю всіх українців не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу-2018. Провокації гарантовані, а безпека там ніким не захищена", - сказав він в ефірі телеканалу ATR.

Нагадаємо, що за даними ФІФА, станом на квітень українці придбали 4 140 квитків на ЧС-2018 у Росії, який пройде з 14 червня по 15 липня.

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Раніше, Зураб Аласанія заявляв, що Національна суспільна телерадіокомпанія України не транслюватиме Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться у Росії в 2018 році.

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Додамо, що НСТУ вирішила не транслювати 1-го грудня 2017 року жеребкування групового етапу чемпіонату світу з футболу 2018 року.

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