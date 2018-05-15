Клімкін закликав українців не їхати в Росію на ЧС-2018
"Закликаю всіх українців не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу-2018. Провокації гарантовані, а безпека там ніким не захищена", - сказав він в ефірі телеканалу ATR.
Нагадаємо, що за даними ФІФА, станом на квітень українці придбали 4 140 квитків на ЧС-2018 у Росії, який пройде з 14 червня по 15 липня.
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Раніше, Зураб Аласанія заявляв, що Національна суспільна телерадіокомпанія України не транслюватиме Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться у Росії в 2018 році.
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Додамо, що НСТУ вирішила не транслювати 1-го грудня 2017 року жеребкування групового етапу чемпіонату світу з футболу 2018 року.
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