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Клімкін закликав відібрати ЧС-2018 в Росії через отруєння Скрипаля

Клімкін запевнив Британію в готовності України приєднатися до неї у забезпеченні найрішучішої реакції світової спільноти
Глава МЗС України Павло Клімкін підтримав думку Британії, що отруєння екс-шпигуна Скрипаля є справою рук Кремля, і закликав позбавити РФ права проведення ЧС з футболу.
Клімкін закликав відібрати ЧС-2018 в Росії через отруєння Скрипаля Фото: afp.com

Про це йдеться у його заяві на сайті МЗС.

"Останні події, пов’язані з отруєнням колишнього російського шпигуна у Великій Британії, викликають велику тривогу. Зважаючи на дані британських спецслужб та беручи до уваги те, що  відповідь російської сторони є лицемірною й не викликає довіри, ми готові підтримати думку прем'єр-міністра Великої Британії, що це, найімовірніше, справа рук Кремля" – йдеться у заяві міністра.

Клімкін запевнив Британію в готовності України приєднатися до неї у забезпеченні найрішучішої реакції світової спільноти, відданої нормам міжнародного права.

"Схоже, що це справді той тривожний дзвінок, який мав би розбудити Захід, принаймні я на це дуже сподіваюся. Тепер Захід зобов’язаний відреагувати в такий спосіб, який би змусив Росію відчути наслідки своїх дій", - наголосив міністр.

Однією з перших цілей повинен стати Чемпіонат світу з футболу, який має відбутися влітку, вважає Клімкін. Він закликав позбавити РФ права проводити змагання.

"Росія не заслуговує на те, щоб приймати у себе такий престижний турнір. В ідеалі я хотів би, щоб Росію позбавили права проведення цього заходу. Якщо ж це неможливо зробити за браком часу, закликаю всі нації та свободолюбивих людей, які цінують правила та порядок, бойкотувати цей чемпіонат", - зауважив глава МЗС.

Нагадаємо, уряд Великої Британії готовий застосувати до Росії нові обмежувальні заходи у випадку необхідності.

Раніше Мей заявила, що Британія видворяє 23 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки. Також Британія заморожує російські активи, підвищує перевірку літаків з Російської Федерації.

4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

66-річний Скрипаль працював на Головне розвідувальне управління (ГРУ) ще за часів Радянського Союзу. Російська ФСБ стверджувала, що його завербувала британська спецслужба МІ-6, і що Скрипаль дев'ять років співпрацював із британськими спецслужбами та передавав дані про російських агентів у Європі.

Наприкінці 2004-го розвідника затримали в Росії. Невдовзі його засудили до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010-му відбувся найбільший після "холодної війни" обмін шпигунами між США та Росією, після якого Скрипаль був звільнений та отримав притулок у Великобританії.

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14 03 2018 22:55
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