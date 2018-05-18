Клімкін заявив, що на ЧС-2018 можливі провокації від російських спецслужб

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що українцям, які поїдуть на Чемпіонат світу з футболу до Росії, потрібно бути обережними.

За його словами, Чемпіонат світу відбувається у Росії, яка є агресором. "Тому українці, які купили квитки, або хочуть це зробити, мають зважити на всі ризики. Це – особисте рішення. У кожного вболівальника є своя совість, є своє серце, є своє розуміння", - сказав глава МЗС в інтерв'ю "Футбол 24".

"Ми, звичайно, будемо допомагати всім, але дивіться… Їдуть туди українці. Провокації від російських спецслужб можливі? Безумовно. Чи потрібно бути пильним кожної секунди? Сто відсотків. Всі опитування громадської думки в Росії – кого там особливо люблять, а кого особливо не люблять – вказують на те, що вони не люблять нас, українців. Чи можуть бути якісь побутові конфлікти? Безумовно, можуть", - резюмував міністр.

"Одну річ хочу сказати дуже чітко щодо учасників АТО. У Росії є всі списки, вони їх збирають і обов’язково намагатимуться зловити. Дуже-дуже добре зважуйте всі нюанси і намагайтеся не ризикувати.

Наші консули будуть працювати дуже щільно. Ми зробили таку матрицю, план, яким чином виїжджатимуть на місця, де буде футбол. Відкриємо гарячу лінію – і в нашому посольстві у Москві, і в кожному з консульств. І все ж я ще раз раджу: краще 15 разів обміркувати, перш ніж поїхати у Росію. Попереду – ще багато достойних футбольних свят", - підкреслив Клімкін.

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Нагадаємо, що під час першого етапу продажу квитків на ЧС-2018 з 14 вересня по 28 листопада 2017 року вболівальникам з України було розподілено 2 087 квитків. Під час другого етапу продажу (з 5 грудня 2017 року по 31 січня 2018 року) з України зафіксовано 30 725 заявок.

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18 квітня 2018 року стартував останній етап продажу квитків на матчі ЧС-2018. Кількість українців, які вже мають квитки на матчі Чемпіонату світу-2018 у Російській Федерації, збільшилася станом на 16 травня до 5,2 тисяч.

Додамо, що Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від відвідування Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться з 14 червня по 15 липня у Росії. Зокрема, міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав громадян України не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу.