Клімкін: збереження змін у польському законі про ІНП лишає простір для маніпуляцій

Міністр назвав це законодавство дуже поганим для всіх

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що за збереження поправок у польському законі про Інститут національної пам’яті і надалі лишатиметься простір для маніпуляцій.

"Припинення кримінального переслідування відомого історика та громадського діяча Григорія Купріяновича викликає у мене дуже змішані почуття", - написав Клімкін на своїй сторінці у Facebook.

З одного боку, за його словами, це перемога здорового глузду як такого.

"Але основа, саме існування цього законодавства, зміни до закону про Інститут національної пам'яті, вони залишаються. Залишається простір для маніпуляцій, залишається простір для атаки на свободу слова і свободу думки", - написав міністр.

"Тому маємо працювати далі. І насправді, це законодавство є дуже поганим для всіх. Але насамперед, для Польщі і для поляків", - додав він.

Нагадаємо, що вночі 1-го лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті.

Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".

Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської трагедії, яку Варшава раніше визнала геноцидом.