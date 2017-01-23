Клінтон висловила подяку учасникам "жіночого маршу" проти Трампа

Протест має на меті відстояти права не лише жінок, а й ‎залучити ‎‎"людей усіх гендерів, рас, культур, політичних вподобань і походжень

Колишній кандидат на пост президента США Хілларі Клінтон висловила свою підтримку учасникам протестних маршів, які відбулися по всьому світу на наступний день після інавгурації Дональда Трампа.

"Переглядання зображень з жіночого маршу вражає. Сподіваюся, що він приніс радість іншим так само, як мені", - написала Клінтон у Twitter.

Scrolling through images of the #womensmarch is awe-inspiring. Hope it brought joy to others as it did to me.https://t.co/29oaMvk3hU — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 23 января 2017 г.

Клінтон також висловила подяку учасникам маршу, які відстоюють цінності демократичного суспільства.

"Важливо, як ніколи. Я щиро вірю, що ми завжди сильніші разом", - наголосила вона.

Нагадаємо, на "Марш жінок" у столиці США вийшли сотні тисяч демонстрантів. Метою акції організатори називають відповідь на заяви новообраного президента США Дональна Трампа, що "принижували та демонізували" малозахищені прошарки суспільства.

За словами організаторів, протест має на меті відстояти права не лише жінок, а й ‎залучити ‎‎"людей усіх гендерів, рас, культур, політичних вподобань і походжень".‎

У Вашингтоні "Марш жінок" розпочався у суботу, 21 січня.