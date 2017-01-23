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Клінтон висловила подяку учасникам "жіночого маршу" проти Трампа

Протест має на меті відстояти права не лише жінок, а й ‎залучити ‎‎"людей усіх гендерів, рас, культур, політичних вподобань і походжень
Колишній кандидат на пост президента США Хілларі Клінтон висловила свою підтримку учасникам протестних маршів, які відбулися по всьому світу на наступний день після інавгурації Дональда Трампа.
Клінтон висловила подяку учасникам "жіночого маршу" проти Трампа Фото: ukrainian.voanews.com

"Переглядання зображень з жіночого маршу вражає. Сподіваюся, що він приніс радість іншим так само, як мені", - написала Клінтон у Twitter.

 

Клінтон також висловила подяку учасникам маршу, які відстоюють цінності демократичного суспільства.

"Важливо, як ніколи. Я щиро вірю, що ми завжди сильніші разом", - наголосила вона.

Нагадаємо, на "Марш жінок" у столиці США вийшли сотні тисяч демонстрантів. Метою акції організатори називають відповідь на заяви новообраного президента США Дональна Трампа, що "принижували та демонізували" малозахищені прошарки суспільства.

За словами організаторів, протест має на меті відстояти права не лише жінок, а й ‎залучити ‎‎"людей усіх гендерів, рас, культур, політичних вподобань і походжень".‎

У Вашингтоні "Марш жінок" розпочався у суботу, 21 січня. 

 

 
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23 01 2017 14:48
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