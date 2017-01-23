Клінтон висловила подяку учасникам "жіночого маршу" проти Трампа
"Переглядання зображень з жіночого маршу вражає. Сподіваюся, що він приніс радість іншим так само, як мені", - написала Клінтон у Twitter.
Scrolling through images of the #womensmarch is awe-inspiring. Hope it brought joy to others as it did to me.https://t.co/29oaMvk3hU— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 23 января 2017 г.
Клінтон також висловила подяку учасникам маршу, які відстоюють цінності демократичного суспільства.
"Важливо, як ніколи. Я щиро вірю, що ми завжди сильніші разом", - наголосила вона.
Нагадаємо, на "Марш жінок" у столиці США вийшли сотні тисяч демонстрантів. Метою акції організатори називають відповідь на заяви новообраного президента США Дональна Трампа, що "принижували та демонізували" малозахищені прошарки суспільства.
За словами організаторів, протест має на меті відстояти права не лише жінок, а й залучити "людей усіх гендерів, рас, культур, політичних вподобань і походжень".
У Вашингтоні "Марш жінок" розпочався у суботу, 21 січня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО На "Марш жінок" у Вашингтоні зібралося чи не більше людей, ніж на інавгурацію Трампа, – ФОТО
- ВІДЕО "Привоз" палав, – ВІДЕО
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: