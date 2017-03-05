Клінтон розповіла про причини своєї поразки на президентських виборах
За словами Клінтон, втручання РФ та директора ФБР "відлякало" виборців, повідомляє Радіо Свобода.
Вона згадала оприлюднення 7 жовтня старого відеозапису, у якому тодішній кандидат від республіканців Дональд Трамп обговорює жінок, а відразу після цього WikiLeaks опублікував викрадене листування Демократичної партії .
"Який збіг. Ви просто не можете помилитися", – зазначила Клінтон.
Також вона пригадала дії директора ФБР Джеймса Комі, який на фінішній прямій президентської кампанії, у жовтні 2016 року, відновив розслідування у справі про електронну пошту Клінтон.
В Демократичній партії тоді назвали поновлення розслідування щодо Клінтон дивним, оскільки це відбувалося за 11 днів до президентських виборів.
На думку оглядачів, відновлення розслідування ФБР проти Клінтон могло справити негативний вплив на рейтинг кандидата від демократів, і в результаті стати додатковим чинником перемоги Трампа.
Раніше Гілларі Клінтон у першому виступі перед прихильниками після поразки сказала, що результати президентських виборів засвідчили, наскільки поділене американське суспільство.
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