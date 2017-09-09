Клінтон у новій книзі розповіла про особисті помилки на виборах президента

У книзі Клінтон бере на себе "відповідальність за все"

У своїй новій книзі спогадів про вибори "Що сталося?" екс-кандидат в президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон визнає, що програла республіканцеві Дональду Трампу через особисті помилки, але захищає стратегію її передвиборчого штабу.

Про це повідомляє агентство Associated Press, яке ознайомилося з книгою за три дні до її виходу, пише "Інтерфакс-Україна".

У книзі Клінтон відповідає своїм критикам, які говорили, що у неї не було переконливого ідеологічного концепту для штатів Середнього Заходу, де Трамп отримав достатню кількість голосів білого робочого населення.

"Деякі критики заявили, що все через те, що я не проводила достатньої кількості кампаній в Середньому Заході", – наводить агентство цитату з книги. "Я думаю, що було можливим зробити ще кілька поїздок в Сагіно (місто в Массачусетсі) або купити більше реклами в прямому ефірі в Вакешо (місто в Вісконсині), щоб отримати кілька тисяч голосів там".

Вона визнала, що промисловий Середній Захід грав "ключове значення для успіху кампанії, як і для всіх Демократів протягом десятиліть". Клінтон пише, що її кампанія не ігнорувала таких виборців. У Пенсільванії і Мічигані штаб витратив більше грошей на рекламу і персонал, ніж екс-президент Барак Обама в передвиборному 2012 році, стверджує вона.

Клінтон також заявила, що її слова про те, що вона залишить шахтарів без роботи були помилкою, про яку вона "шкодує найбільше".

"Ми залишимо багато шахтарів і видобувних компаній без роботи", – заявляла Клінтон в травні 2016 року в місті Логан в Західній Вірджинії.

Також Клінтон назвала свої платні лекції для банків Уолл-Стріт поганими для іміджу.

Колишній кандидат від демократів знову зазначила, що "перемагала до 28 жовтня", коли директор ФБР знову відкрив розслідування проти неї. Вона назвала факт користування особистою поштою на посту Держсекретаря США "дурним", але звинуватила Комі в тому, що він зіпсував її образ як кандидата в президенти.

Серед факторів, які вплинули на підсумок виборів, Клінтон називає втручання "російських хакерів", звинувачення, які висунув проти неї екс-директор ФБР Джеймс Комі, боротьбу з Берні Сандерсом та її стать.

"Ви можете звинувачувати інформацію, звинувачувати повідомлення, звинувачувати що-завгодно, але я була кандидатом", – пише Клінтон, – "Це була моя кампанія. Це були мої рішення".

У книзі Клінтон бере "відповідальність за все", пише AP.

Раніше Клінтон вже визнавала свою особисту відповідальність за поразку на виборах президента США, але пояснювала її "подіями останніх 10 днів". А саме, діями "російських хакерів", які, на її думку, опублікували електронну пошту глави її виборчої кампанії Джона Подести.

"Я б перемогла, якби не лист Джеймса Комі від 28 жовтня і дії російського WikiLeaks", – говорила Клінтон.

У липні лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що Клінтон програла вибори через слабку поінформованість виборців про наміри і завдання партії.

"Люди не знали, що ми відстоюємо", – зазначав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна намагалася саботувати його президентську кампанію у 2016 році.