Кліп на Євробачення-2017 грецька співачка знімала в Україні, – ВІДЕО

Кліп на YouTube набрав уже близько 1,5 млн. переглядів

Учасниця Євробачення-2017 від греції Demy зняла офіційний кліп на конкурсну пісню This is love в українській Одесі.

Про це повідомляє "24 Канал".

Для зйомок Одесу вибрали не випадково, оскільки це місто має тісні історичні зв'язки з Грецією.

Опублікований на YouTube кліп вже переглянули близько 1,5 млн. користувачів.

Нагадаємо, 25 лютого судді разом з українськими глядачами обрали виконавця, який у травні представить Україну на конкурсі "Євробачення-2017".

Загалом у фіналі за перемогу змагалися шість учасників: Тayanna, гурт "Сальто Назад", ILLARIA, ROZHDEN, O.Torvald і MELOVIN.

Як відомо, частина працівників Національної суспільної телерадіокомпанії України, що готувала проведення Євробачення-2017, заявила про вихід із проекту.