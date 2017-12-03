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Кліп на Євробачення-2017 грецька співачка знімала в Україні, – ВІДЕО

Кліп на YouTube набрав уже близько 1,5 млн. переглядів
Учасниця Євробачення-2017 від греції Demy зняла офіційний кліп на конкурсну пісню This is love в українській Одесі.
Кліп на Євробачення-2017 грецька співачка знімала в Україні, – ВІДЕО Фото: youtube.com

Про це повідомляє "24 Канал".

Для зйомок Одесу вибрали не випадково, оскільки це місто має тісні історичні зв'язки з Грецією.

Опублікований на YouTube кліп вже переглянули близько 1,5 млн. користувачів.

Нагадаємо, 25 лютого судді разом з українськими глядачами обрали виконавця, який у травні представить Україну на конкурсі "Євробачення-2017".

Загалом у фіналі за перемогу змагалися шість учасників: Тayanna, гурт "Сальто Назад", ILLARIA, ROZHDEN, O.Torvald і MELOVIN.

Як відомо, частина працівників Національної суспільної телерадіокомпанії України, що готувала проведення Євробачення-2017, заявила про вихід із проекту.

Відтак, до нової команди, що займається Євробаченням-2017, увійшли комерційний директор Лариса Коваль, івент-менеджер Кирило Воронін та директор з питань безпеки Олег Западнюк.
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12 03 2017 23:00
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