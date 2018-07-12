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Кліп "Плакала" і перша серія серіалу "Школа" найпопулярніші YouTube-відео 2018 року в Україні

Youtube назвав найпопулярніші відео 2018 року в Україні
Google Україна оприлюднив список YouTube Rewind 2018 — перелік найпопулярніші відео року на YouTube в Україні.
Кліп "Плакала" і перша серія серіалу "Школа" найпопулярніші YouTube-відео 2018 року в Україні Фото: з вільних джерел

Гурт Kazka з відео "Плакала" очолив десятку кліпів за найбільшою кількістю переглядів у 2018 році в Україні.

Загалом український список фіналістів-відеокліпів виглядає так:

  • Kazka "Плакала";
  • #2Маши - "Босая";
  • Время и Стекло - ТОП;
  • MONATIK та Надя Дорофєєва - "Глубоко";
  • Артур Пирожков - "Чика";
  • Время и Стекло - "Е, бой";
  • LOBODA - SuperSTAR;
  • Егор Крид та Филипп Киркоров - "Цвет настроения черный";
  • Оля Полякова - "Королева ночи";
  • MARUV & BOOSIN - Drunk Groove.

Рейтинг немузичних відео за кількістю переглядів в Україні очолила перша серія телесеріалу "Школа".

Загалом український список фіналістів немузичних відео виглядає так:

  • Школа. 1 серія
  • DZIDZIO Контрабас (FULL HD)
  • Папа запретил дочке идти на выпускной в сексуальном платье – Дизель Шоу 2018 | ЮМОР ICTV
  • ПРЕМЬЕРА КЛИПА "VIKI SHOW - Просто"
  • Юрий Ткач - "Я і Сара" - выбор вслепую - Голос страны 8 сезон
  • Фиксики - Окно / Fixiki
  • Шкура, алкаш, барыга - Муж научил попугая разговаривать | Новый Вечерний Квартал 2018
  • Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидиc - Шоу "Лучше Всех"
  • Руки Мыть Нужно Каждый День - Детские песни - Развивающие мультфильмы для детей
  • Полный выпуск Нового Вечернего Квартала 2018 в Турции от 19 мая

 

 

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07 12 2018 12:20
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