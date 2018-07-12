CУСПІЛЬСТВО НОВИНИGoogle Україна оприлюднив список YouTube Rewind 2018 — перелік найпопулярніші відео року на YouTube в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кліп "Плакала" і перша серія серіалу "Школа" найпопулярніші YouTube-відео 2018 року в Україні
Youtube назвав найпопулярніші відео 2018 року в Україні
Фото: з вільних джерел
Гурт Kazka з відео "Плакала" очолив десятку кліпів за найбільшою кількістю переглядів у 2018 році в Україні.
Загалом український список фіналістів-відеокліпів виглядає так:
- Kazka "Плакала";
- #2Маши - "Босая";
- Время и Стекло - ТОП;
- MONATIK та Надя Дорофєєва - "Глубоко";
- Артур Пирожков - "Чика";
- Время и Стекло - "Е, бой";
- LOBODA - SuperSTAR;
- Егор Крид та Филипп Киркоров - "Цвет настроения черный";
- Оля Полякова - "Королева ночи";
- MARUV & BOOSIN - Drunk Groove.
Рейтинг немузичних відео за кількістю переглядів в Україні очолила перша серія телесеріалу "Школа".
Загалом український список фіналістів немузичних відео виглядає так:
- Школа. 1 серія
- DZIDZIO Контрабас (FULL HD)
- Папа запретил дочке идти на выпускной в сексуальном платье – Дизель Шоу 2018 | ЮМОР ICTV
- ПРЕМЬЕРА КЛИПА "VIKI SHOW - Просто"
- Юрий Ткач - "Я і Сара" - выбор вслепую - Голос страны 8 сезон
- Фиксики - Окно / Fixiki
- Шкура, алкаш, барыга - Муж научил попугая разговаривать | Новый Вечерний Квартал 2018
- Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидиc - Шоу "Лучше Всех"
- Руки Мыть Нужно Каждый День - Детские песни - Развивающие мультфильмы для детей
- Полный выпуск Нового Вечернего Квартала 2018 в Турции от 19 мая
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07 12 2018 12:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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