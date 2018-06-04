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Кліп українського гурту отримав нагороду Los Angeles Film Awards

Кліп українців Brunettes Shoot Blondes став найкращим кліпом березня
Відео українського гурту Brunettes Shoot Blondes на пісню "Hips" стало кращим кліпом березня за версією премії Los Angeles Film Awards — кваліфікаційного конкурсу IMDb.
Кліп українського гурту отримав нагороду Los Angeles Film Awards Фото: bigmir.net

Музиканти отримали нагороду в категорії "Best Music Video".

За словами фронтмена гурту Андрія Ковальова, зйомки відео відбувалися у павільйоні під Києвом. Там були збудовані декорації, які імітували 3D-простір. Зйомки тривали два дні, а підготовка — декілька місяців.

Цьороріч кліп на пісню "Hips" також став номінантом Берлінського фестивалю Music Video Awards в категорії "Краща концепція". 23 травня Brunettes Shoot Blondes зіграють на церемонії відкриття премії в Берліні.

"Brunettes Shoot Blondes" — український музичний колектив, заснований на початку 2010 року в Кривому Розі. Гурт виконує музику англійською мовою у жанрах інді, електро й альтернатива.

Нагадаємо, англійський футболіст Девід Бекхем опублікував рекламний ролик власного бренду House 99, в якому звучить композиція Sho Z-Pod Duba українського гурту "ДахаБраха".

 
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06 04 2018 11:24
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