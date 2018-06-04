Кліп українського гурту отримав нагороду Los Angeles Film Awards
Музиканти отримали нагороду в категорії "Best Music Video".
За словами фронтмена гурту Андрія Ковальова, зйомки відео відбувалися у павільйоні під Києвом. Там були збудовані декорації, які імітували 3D-простір. Зйомки тривали два дні, а підготовка — декілька місяців.
Цьороріч кліп на пісню "Hips" також став номінантом Берлінського фестивалю Music Video Awards в категорії "Краща концепція". 23 травня Brunettes Shoot Blondes зіграють на церемонії відкриття премії в Берліні.
"Brunettes Shoot Blondes" — український музичний колектив, заснований на початку 2010 року в Кривому Розі. Гурт виконує музику англійською мовою у жанрах інді, електро й альтернатива.
Нагадаємо, англійський футболіст Девід Бекхем опублікував рекламний ролик власного бренду House 99, в якому звучить композиція Sho Z-Pod Duba українського гурту "ДахаБраха".
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