Кліп українського гурту отримав нагороду Los Angeles Film Awards

Відео українського гурту Brunettes Shoot Blondes на пісню "Hips" стало кращим кліпом березня за версією премії Los Angeles Film Awards — кваліфікаційного конкурсу IMDb.

Музиканти отримали нагороду в категорії "Best Music Video".

За словами фронтмена гурту Андрія Ковальова, зйомки відео відбувалися у павільйоні під Києвом. Там були збудовані декорації, які імітували 3D-простір. Зйомки тривали два дні, а підготовка — декілька місяців.

Цьороріч кліп на пісню "Hips" також став номінантом Берлінського фестивалю Music Video Awards в категорії "Краща концепція". 23 травня Brunettes Shoot Blondes зіграють на церемонії відкриття премії в Берліні.

"Brunettes Shoot Blondes" — український музичний колектив, заснований на початку 2010 року в Кривому Розі. Гурт виконує музику англійською мовою у жанрах інді, електро й альтернатива.

Нагадаємо, англійський футболіст Девід Бекхем опублікував рекламний ролик власного бренду House 99, в якому звучить композиція Sho Z-Pod Duba українського гурту "ДахаБраха".