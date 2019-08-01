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Клуби Берліна прийматимуть безпритульних під час морозів

У Берліні з'явилася корисна соціальна ініціатива
Розташовані в районі Фрідріксгайн-Кройцберг концертні майданчики погодилися буквально пригріти у себе безхатченків.
Клуби Берліна прийматимуть безпритульних під час морозів Фото: picture alliance / dpa

Таке рішення було прийнято після того, як місцеве метро відмовилося пускати людей грітися, повідомляє Bild.

Раз на тиждень у січні та лютому, коли морози у столиці Німеччини, досягають максимуму, безпритульні матимуть можливість переночувати у клубах Astra Kulturhaus і Bi Nuu. У першому вистачить місця для 25 чоловіків, у другому - для 15 жінок.

"Це чудово, коли майданчики роблять такі пропозиції і беруть на себе соціальну відповідальність. Ми задоволені кожною додатковою пропозицією щодо подальшого збільшення кількості місць для безпритульних", - заявила прес-секретарка округу Сара Люман.

Також, Папа Римський Франциск у Ватикані на площі Святого Петра відкрив нову клініку і "подарував" її усім бездомним Риму.

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08 01 2019 13:55
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