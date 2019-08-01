Клуби Берліна прийматимуть безпритульних під час морозів
Таке рішення було прийнято після того, як місцеве метро відмовилося пускати людей грітися, повідомляє Bild.
Раз на тиждень у січні та лютому, коли морози у столиці Німеччини, досягають максимуму, безпритульні матимуть можливість переночувати у клубах Astra Kulturhaus і Bi Nuu. У першому вистачить місця для 25 чоловіків, у другому - для 15 жінок.
"Це чудово, коли майданчики роблять такі пропозиції і беруть на себе соціальну відповідальність. Ми задоволені кожною додатковою пропозицією щодо подальшого збільшення кількості місць для безпритульних", - заявила прес-секретарка округу Сара Люман.
Також, Папа Римський Франциск у Ватикані на площі Святого Петра відкрив нову клініку і "подарував" її усім бездомним Риму.
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