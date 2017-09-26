Кличко анонсував будівництво "українського Діснейленду" у Гідропарку

Будівництво парку розваг подібного до Діснейленду буде презентовано в рамках інвестиційного проекту з реконструкції столичного Гідропарку

Київська влада має намір втілити низку інвестиційних проектів, серед яких будівництво парку розваг подібного до Діснейленду на території Гідропарку, канатної дороги на Труханів острів та створення системи велопрокату.

"У проекті "Концепції розвитку велосипедної інфраструктури в Києві" передбачено, зокрема, створення веломаршруту Ірпінь – Київ, створення системи громадського велопрокату і перехоплюючих велосипедних пунктів. Також у наших планах – будівництво канатної дороги, облаштування екскурсійно-оглядової вежі, облаштування спортивно-рекреаційної та пляжної зон на Трухановому острові", – заявив міський голова Києва Віталій Кличко під час Інвестиційного форуму, повідомляє прес-служба Київської міської адміністрації.

Крім того, вже оголошено тендер на розробку технічної документації на проведення робіт із реконструкції столичного іподрому.

Раніше Кличко заявляв, що компанія Doppelmayr зацікавилися можливістю будівництва у Києві канатної дороги, яка за планами влади пов'яже ключові туристичні місця.