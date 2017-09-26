Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кличко анонсував будівництво "українського Діснейленду" у Гідропарку

Будівництво парку розваг подібного до Діснейленду буде презентовано в рамках інвестиційного проекту з реконструкції столичного Гідропарку
Київська влада має намір втілити низку інвестиційних проектів, серед яких будівництво парку розваг подібного до Діснейленду на території Гідропарку, канатної дороги на Труханів острів та створення системи велопрокату.
Кличко анонсував будівництво "українського Діснейленду" у Гідропарку Фото: з відкритих джерел

"У проекті "Концепції розвитку велосипедної інфраструктури в Києві" передбачено, зокрема, створення веломаршруту Ірпінь – Київ, створення системи громадського велопрокату і перехоплюючих велосипедних пунктів. Також у наших планах – будівництво канатної дороги, облаштування екскурсійно-оглядової вежі, облаштування спортивно-рекреаційної та пляжної зон на Трухановому острові", – заявив міський голова Києва Віталій Кличко під час Інвестиційного форуму, повідомляє прес-служба Київської міської адміністрації.

Крім того, вже оголошено тендер на розробку технічної документації на проведення робіт із реконструкції столичного іподрому.

Раніше Кличко заявляв, що компанія Doppelmayr зацікавилися можливістю будівництва у Києві канатної дороги, яка за планами влади пов'яже ключові туристичні місця.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 09 2017 14:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.