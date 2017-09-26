Кличко анонсував будівництво "українського Діснейленду" у Гідропарку
"У проекті "Концепції розвитку велосипедної інфраструктури в Києві" передбачено, зокрема, створення веломаршруту Ірпінь – Київ, створення системи громадського велопрокату і перехоплюючих велосипедних пунктів. Також у наших планах – будівництво канатної дороги, облаштування екскурсійно-оглядової вежі, облаштування спортивно-рекреаційної та пляжної зон на Трухановому острові", – заявив міський голова Києва Віталій Кличко під час Інвестиційного форуму, повідомляє прес-служба Київської міської адміністрації.
Крім того, вже оголошено тендер на розробку технічної документації на проведення робіт із реконструкції столичного іподрому.
Раніше Кличко заявляв, що компанія Doppelmayr зацікавилися можливістю будівництва у Києві канатної дороги, яка за планами влади пов'яже ключові туристичні місця.
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