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Кличко анонсував ремонт 300 км столичних доріг у 2018 році

При цьому нагадав, що минулого року відремонтовано було стільки ж автошляхів
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в 2018 році планується відремонтувати 300 км столичних доріг.
Кличко анонсував ремонт 300 км столичних доріг у 2018 році Фото: gettyimages.com

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Київ", пише "112 Україна".

"У 2016-му році ми відремонтували 200 км доріг, в 2017-му - 300 км доріг і як мінімум 300 км доріг ми плануємо відремонтувати у цьому році. За два роки ми відремонтували майже третину доріг м. Києва. Але наше завдання - максимум за три роки Київ має відповідати європейським стандартам, що стосується якості доріг", - сказав мер.

Нагадаємо, на програму автодоріг в Україні протягом 2018-2022 років уряд виділить 322,575 млрд грн, з яких 176 млрд грн - бюджетних коштів.

Зазначимо, 1 січня, в Україні розпочав працювати Дорожній фонд. На дороги у 2018-му виділять близько 47 мільярдів гривень.

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13 01 2018 16:35
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