НОВИНИМер Києва Віталій Кличко заявив, що в 2018 році планується відремонтувати 300 км столичних доріг.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кличко анонсував ремонт 300 км столичних доріг у 2018 році
При цьому нагадав, що минулого року відремонтовано було стільки ж автошляхів
Фото: gettyimages.com
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Київ", пише "112 Україна".
"У 2016-му році ми відремонтували 200 км доріг, в 2017-му - 300 км доріг і як мінімум 300 км доріг ми плануємо відремонтувати у цьому році. За два роки ми відремонтували майже третину доріг м. Києва. Але наше завдання - максимум за три роки Київ має відповідати європейським стандартам, що стосується якості доріг", - сказав мер.
Нагадаємо, на програму автодоріг в Україні протягом 2018-2022 років уряд виділить 322,575 млрд грн, з яких 176 млрд грн - бюджетних коштів.
Зазначимо, 1 січня, в Україні розпочав працювати Дорожній фонд. На дороги у 2018-му виділять близько 47 мільярдів гривень.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 01 2018 16:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles