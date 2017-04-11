Кличко доручив перевірити перевізників через смертельну ДТП в Києві

Мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити перевізників столиці через загибель двох пішоходів після наїзду маршрутки.

"Я доручив перевірити наявність ліцензій у всіх приватних перевізників, маршрутки яких працюють в Києві, та технічний стан цих транспортних засобів. А також - наскільки умовам ліцензій відповідають умови роботи водіїв, їх професійний стаж, контроль стану здоров'я водіїв, які виїжджають на маршрути і перевозять пасажирів", - зазначив Кличко, повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Також мер Києва доручив перевірити стандарти роботи та технічний стан комунальних маршруток.