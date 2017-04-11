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Кличко доручив перевірити перевізників через смертельну ДТП в Києві

Також мер Києва доручив перевірити стандарти роботи та технічний стан комунальних маршруток
Мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити перевізників столиці через загибель двох пішоходів після наїзду маршрутки.
Кличко доручив перевірити перевізників через смертельну ДТП в Києві Віталій Кличко. Фото: УДАР / facebook.com

"Я доручив перевірити наявність ліцензій у всіх приватних перевізників, маршрутки яких працюють в Києві, та технічний стан цих транспортних засобів. А також - наскільки умовам ліцензій відповідають умови роботи водіїв, їх професійний стаж, контроль стану здоров'я водіїв, які виїжджають на маршрути і перевозять пасажирів", - зазначив Кличко, повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Також мер Києва доручив перевірити стандарти роботи та технічний стан комунальних маршруток.

Нагадаємо, що в суботу, 4 листопада, у Києві на вулиці Героїв Дніпра біля зупинки громадського транспорту сталася аварія за участю маршрутки №464. Маршрутка наїхала на людей біля зупинки, двоє осіб загинули.

 

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04 11 2017 16:40
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