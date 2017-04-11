Кличко доручив перевірити перевізників через смертельну ДТП в Києві
"Я доручив перевірити наявність ліцензій у всіх приватних перевізників, маршрутки яких працюють в Києві, та технічний стан цих транспортних засобів. А також - наскільки умовам ліцензій відповідають умови роботи водіїв, їх професійний стаж, контроль стану здоров'я водіїв, які виїжджають на маршрути і перевозять пасажирів", - зазначив Кличко, повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.
Також мер Києва доручив перевірити стандарти роботи та технічний стан комунальних маршруток.
Нагадаємо, що в суботу, 4 листопада, у Києві на вулиці Героїв Дніпра біля зупинки громадського транспорту сталася аварія за участю маршрутки №464. Маршрутка наїхала на людей біля зупинки, двоє осіб загинули.
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