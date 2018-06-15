Кличко доручив шукати старі покинуті авто в Києві
"Якщо автомобіль знаходиться в жахливому стані, ми бачимо, що на ньому відсутні номерні знаки, у нас є всі підстави, щоб евакуювати його на штрафмайданчик до з'ясування, хто є власником авто", – цитує очільника столиці "Офіційний портал Києва".
Якщо ж власників таких автомобілів не знаходять, зауважив міський голова, то з часом авто слід утилізувати на металобрухт.
Згідно з окремим дорученням, голови РДА мають забезпечити перевірку балансових територій на предмет виявлення таких транспортних засобів у термін до 2 липня 2018 року. Відповідальним на рівні міської адміністрації визначено заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.
Нагадаємо, 14 червня у Святошинському районі Києва стався вибух у старому покинутому авто, постраждали чотири дитини.
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