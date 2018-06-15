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Кличко доручив шукати старі покинуті авто в Києві

Голови РДА мають перевірити території щодо таких транспортних засобів до 2 липня 2018 року
Київський міський голова Віталій Кличко доручив обстежити території в усіх районах столиці, щоб виявити старі покинуті.
Кличко доручив шукати старі покинуті авто в Києві Фото: kyivcity.gov.ua

"Якщо автомобіль знаходиться в жахливому стані, ми бачимо, що на ньому відсутні номерні знаки, у нас є всі підстави, щоб евакуювати його на штрафмайданчик до з'ясування, хто є  власником авто", – цитує очільника столиці "Офіційний портал Києва".

Якщо ж власників таких автомобілів не знаходять, зауважив міський голова, то з часом авто слід утилізувати на металобрухт.

Згідно з окремим дорученням, голови РДА мають забезпечити перевірку балансових територій на предмет виявлення таких транспортних засобів у термін до 2 липня 2018 року. Відповідальним на рівні міської адміністрації визначено заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

Нагадаємо, 14 червня у Святошинському районі Києва стався вибух у старому покинутому авто, постраждали чотири дитини.

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15 06 2018 23:38
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