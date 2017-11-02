Кличко хоче побудувати в Києві два сміттєпереробних заводи
Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода", повідомляє прес-служба очільника столиці.
"Ми зараз ведемо переговори про те, щоб збудувати два таких комбінати. Один – ближче до Києва, а інший – на полігоні, на який вивозиться сміття, де ситуація також дуже критична. Ні в якому разі ми не хочемо потрапити в таку ж складну ситуацію, в яку потрапив Львів", – зазначив мер Києва.
Переговори з інвесторами мають завершитися до кінця поточного року.
"Після цього нам потрібно буде 1,5-2 роки для того, щоб заводи почали працювати", – сказав Віталій Кличко.
Він додав, що в планах міської влади також модернізація заводу "Енергія".
"Ми ведемо переговори з інвесторами щодо модернізації заводу "Енергія", куди зможемо поставити нове, сучасне обладнання. Так сталося, що завод вже опинився в зоні проживання киян, бо поруч – Харківський масив. І на оновленому підприємстві ніяких шкідливих викидів не буде, завод не завдаватиме шкоди мешканцям цього району", – наголосив Віталій Кличко.
Нагадаємо, 9 лютого меру Києва Віталію Кличко вручили повістку до Дарницького районного суду під час засідання сесії Київради.
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