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Кличко хоче побудувати в Києві два сміттєпереробних заводи

Переговори з інвесторами мають завершитися до кінця 2017 року
Київ проводить переговори з інвесторами щодо будівництва сучасних заводів із сортування та переробки сміття. За 2 роки ці заводи мають почати працювати в столиці.
Кличко хоче побудувати в Києві два сміттєпереробних заводи Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода", повідомляє прес-служба очільника столиці.

"Ми зараз ведемо переговори про те, щоб збудувати два таких комбінати. Один – ближче до Києва, а інший – на полігоні, на який вивозиться сміття, де ситуація також дуже критична. Ні в якому разі ми не хочемо потрапити в таку ж складну ситуацію, в яку потрапив Львів", – зазначив мер Києва.

Переговори з інвесторами мають завершитися до кінця поточного року.

"Після цього нам потрібно буде 1,5-2 роки для того, щоб заводи почали працювати", – сказав Віталій Кличко.

Він додав, що в планах міської влади також модернізація заводу "Енергія".

"Ми ведемо переговори з інвесторами щодо модернізації заводу "Енергія", куди зможемо поставити нове, сучасне обладнання. Так сталося, що завод вже опинився в зоні проживання киян, бо поруч – Харківський масив. І на оновленому підприємстві ніяких шкідливих викидів не буде, завод не  завдаватиме шкоди мешканцям цього району", – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, 9 лютого меру Києва Віталію Кличко вручили повістку до Дарницького районного суду під час засідання сесії Київради.

 

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11 02 2017 18:30
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