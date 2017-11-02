Кличко хоче побудувати в Києві два сміттєпереробних заводи

Переговори з інвесторами мають завершитися до кінця 2017 року

Київ проводить переговори з інвесторами щодо будівництва сучасних заводів із сортування та переробки сміття. За 2 роки ці заводи мають почати працювати в столиці.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода", повідомляє прес-служба очільника столиці.

"Ми зараз ведемо переговори про те, щоб збудувати два таких комбінати. Один – ближче до Києва, а інший – на полігоні, на який вивозиться сміття, де ситуація також дуже критична. Ні в якому разі ми не хочемо потрапити в таку ж складну ситуацію, в яку потрапив Львів", – зазначив мер Києва.

Переговори з інвесторами мають завершитися до кінця поточного року.

"Після цього нам потрібно буде 1,5-2 роки для того, щоб заводи почали працювати", – сказав Віталій Кличко.