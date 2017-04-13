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Кличко хоче встановити в Києві велетенський прапор, як у Баку

"Я давно хочу встановити масштабний прапор у Києві. І ми вже працюємо над цим проектом"
Мер Києва Віталій Кличко має намір встановити в столиці гігантський прапор України.
Кличко хоче встановити в Києві велетенський прапор, як у Баку Фото: EPA/UPG

У столиці Азербайджану є площа Державного Прапора, на якій встановлено 162-метровий флагшток з прапором 70 на 35 метрів. Кличко, судячи з повідомлення прес-служби мерії Києва, розраховує побудувати щось схоже. Для порівняння: висота київського Монумента незалежності на Майдані - всього 61 метр.

"Нам є чому повчитися в Баку. Особливо нас цікавить досвід реставрації старого міста, будівництва сучасної інфраструктури. Мене також вразило підсвічування будівель у місті, яке дуже добре зроблено. І особливий інтерес у мене - до вашої площі Національного прапора. Я давно хочу встановити такий масштабний прапор у Києві. І ми вже працюємо над цим проектом. Але нам знадобиться ваш досвід і ваша допомога", - заявив Кличко під час зустрічі з мером Баку Гаджібалой Абуталибовим, інформує LB.ua..

Він домовився з Абуталибовим, що головний архітектор Баку приїде до Києва, щоб оглянути будівлі, де планується підсвічування, і проконсультує з приводу встановлення головного державного прапора.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ оприлюднило презентаційний ролик Києва до Євробачення-2017. Місто представив столичний мер Віталій Кличко.

 
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13 04 2017 17:18
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