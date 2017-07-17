Кличко і Джошуа проведуть реванш наприкінці осені в Лас-Вегасі, - промоутер

На цей момент, ні Ентоні Джошуа, ні Володимир Кличко не робили офіційних заяв щодо повторного поєдинку

Український суперважкоатлет Володимир Кличко і володар поясів WBA, IBF і IBO Ентоні Джошуа начебто домовилися про проведення матчу-реваншу.

"З'явилася перша інформація, що Кличко і Джошуа домовилися про реванш. Попередньо в листопаді в Лас-Вегасі", - написав у своєму Twitter віце-президент Федерації професійного боксу Росії Андрій Рябінскій, який також є промоутером Олександра Повєткіна.

На цей момент, ні Ентоні Джошуа, ні Володимир Кличко не робили офіційних заяв щодо повторного поєдинку.

Нагадаємо, що Володимир Кличко взяв час на те, щоб подумати, чи варто проводити матч-реванш з Ентоні Джошуа. Остаточну відповідь Володимир обіцяв оголосити найближчим часом.

Як відомо, в титульному поєдинку Джошуа переміг технічним нокаутом Володимира Кличка в 11-му раунді.

Після бою Кличко запевнив, що згоден продовжити кар'єру тільки заради реваншу проти Ентоні Джошуа.

Відзначимо, що рада директорів Міжнародної боксерської федерації (IBF) призначила попередню дату матчу-реваншу між українцем Володимиром Кличком (64-5, 54 КО) і британцем Ентоні Джошуа (19-0, 19 КО).