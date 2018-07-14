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Кличко каже, що Шулявський міст мають відремонтувати за рік

Більше одного мільярда гривень буде коштувати реконструкція цього моста
Капітальний ремонт Шулявського шляхопроводу буде тривати не більше одного року.
Кличко каже, що Шулявський міст мають відремонтувати за рік Фото: УНІАН

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає його прес-служба.

"Ми поставили перед собою завдання за рік повністю відремонтувати цей міст, щоб ним можна було користуватися на повну потужність. Більше одного мільярда гривень буде коштувати реконструкція цього моста", - сказав Кличко.

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Нагадаємо, в травні минулого року Містобудівна рада Києва підтримала варіант реконструкції дорожньої розв'язки біля станції метро "Шулявська", який передбачає будівництво дорожньої петлі і знесення приміщень заводу "Більшовик". Спочатку КМДА розглядала сім варіантів реконструкції.

Згодом повідомлялося, що з 1 травня в Києві починається підготовка до реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Однак початок активної фази реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві переноситься на невизначений термін, оскільки Київрада має розглянути петицію з альтернативним варіантом реконструкції.

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14 07 2018 12:37
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