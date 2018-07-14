Кличко каже, що Шулявський міст мають відремонтувати за рік
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає його прес-служба.
"Ми поставили перед собою завдання за рік повністю відремонтувати цей міст, щоб ним можна було користуватися на повну потужність. Більше одного мільярда гривень буде коштувати реконструкція цього моста", - сказав Кличко.
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Нагадаємо, в травні минулого року Містобудівна рада Києва підтримала варіант реконструкції дорожньої розв'язки біля станції метро "Шулявська", який передбачає будівництво дорожньої петлі і знесення приміщень заводу "Більшовик". Спочатку КМДА розглядала сім варіантів реконструкції.
Згодом повідомлялося, що з 1 травня в Києві починається підготовка до реконструкції Шулявського шляхопроводу.
Однак початок активної фази реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві переноситься на невизначений термін, оскільки Київрада має розглянути петицію з альтернативним варіантом реконструкції.
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