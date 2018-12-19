Кличко: Київ лідирує за ремонтом доріг в Україні

Він наголосив, що і наступного року міська влада продовжить глобальний ремонт доріг

Мер Києва Віталій Кличко, підбиваючи підсумки роботи міської влади за 2018-ий рік, заявив, що майже 300 кілометрів доріг відремонтували в столиці протягом 2018-го року.

"Усього в рамках реконструкції, капітального та поточного ремонтів, а також ремонту внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій цього року відремонтовано майже 300 км дорожнього покриття. А за кілька останніх років ми оновили понад 830 кілометрів столичних доріг, 26 мостів та шляхопроводів, - підкреслив мер столиці. - За ремонтом доріг Київ – чемпіон в Україні. Без перебільшення! Це – один з найголовніших напрямків в оновленні міської інфраструктури", - підкреслив Кличко, повідомляє прес-служба мера.

За його словами цього року, зокрема, відремонтували кілька ключових магістралей, від яких залежить інтенсивність та комфортність руху в місті. Це дало змогу поліпшити трафік у столиці та перейти до ремонту маленьких вулиць.

Також, відзначив мер, цього року розпочали реконструкцію Шулявського шляхопроводу. Кличко зазначив, що цього року вдалося суттєво оновити технічну базу "Київавтодору".

"За кошти міського бюджету придбали 78 одиниць нової спецтехніки для столичних дорожників. Зокрема 44 трактори та 10 міні-навантажувачів, які під час останніх снігопадів вже прибирали тротуари на столичних вулицях. Загалом з 2014 року "Київавтодор" отримав 221 одиницю нової техніки. Тобто кожна друга одиниця парку спецтехніки - нова", - підкреслив Кличко.

Він наголосив, що і наступного року міська влада продовжить глобальний ремонт доріг.

Нагадаємо, що Віталій Кличко заявляв, що проект із будівництва четвертої лінії метро у Києві має бути реалізований в стислі терміни.