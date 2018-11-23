Кличко назвав помилкою відкриття KFC у Будинку профспілок
"Однозначно, це неправильне рішення. Коли ми не маємо музею Революції Гідності, коли ще рани дуже свіжі, відкривати ресторан у місці, де відбувались такі події, де люди віддали життя, щоб ми жили у європейській країні – це неправильне рішення", - сказав Кличко в ефірі радіо, повідомляє прес-служба міської влади.
Він додав, що розуміє емоції людей, які вийшли з протестом проти відкриття подібного закладу.
"Я був на Майдані, був у цій будівлі і вважаю, що відкриття там ресторану – велика помилка", – підкреслив мер столиці.
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Про те, чи вживатиме Кличко якихось заходів для закриття фаст-фуду, не повідомляється.
"Будинок профспілок не належить до комунальної власності столиці, а є власністю Федерації профспілок України", - підсумували у Київській адміністрації.
Нагадаємо, на Майдані Незалежності в Києві поліція застосувала газ і затримала активістів, які протестували проти відкриття ресторану швидкого харчування KFC в будинку Профспілок. Серед постраждалих адвокат Масі Найєм.
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