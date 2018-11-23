Кличко назвав помилкою відкриття KFC у Будинку профспілок

Мер Києва Віталій Кличко вважає великою помилкою відкриття закладу фаст-фуду KFC у Будинку профспілок.

"Однозначно, це неправильне рішення. Коли ми не маємо музею Революції Гідності, коли ще рани дуже свіжі, відкривати ресторан у місці, де відбувались такі події, де люди віддали життя, щоб ми жили у європейській країні – це неправильне рішення", - сказав Кличко в ефірі радіо, повідомляє прес-служба міської влади.

Він додав, що розуміє емоції людей, які вийшли з протестом проти відкриття подібного закладу.

"Я був на Майдані, був у цій будівлі і вважаю, що відкриття там ресторану – велика помилка", – підкреслив мер столиці.

Про те, чи вживатиме Кличко якихось заходів для закриття фаст-фуду, не повідомляється.

"Будинок профспілок не належить до комунальної власності столиці, а є власністю Федерації профспілок України", - підсумували у Київській адміністрації.