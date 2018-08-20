Кличко: Ніхто з мешканців сучасних міст не застрахований від стихійних лих

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що система столичних комунікацій не змогла впоратися з об'ємом води після дощу 18 серпня.

"Ви знаєте, що основні підтоплення сталися там, де вода з величезною швидкістю текла з підвищень вниз. Наприклад, з бульвару Лесі Українки, через що постраждала Еспланадна. Той же Поділ... Деякими вулицями мчали справжні гірські потоки, змітаючи на своєму шляху навіть автомобілі... Ще раз: ливнівки були вичищені, колектори - справні. Але обсяг потоків води ми контролювати ніяк не можемо. Крім того, в Києві стара система ливнівок... ", - сказав Кличко в інтерв'ю LB.ua.

За його словами, такі ситуації трапляються в європейських містах.

"Стара система ливнівок налічує понад 800 км протяжності і не ремонтували її десятиліттями. Поміняти всі ці комунікації одномоментно неможливо. На більшості вулиць, де ми робимо капремонти, прокладаємо нову систему ливнівок. Також зазначу, що в ситуацію, аналогічну тому, що сталося в Києві, періодично потрапляє Гамбург, Берлін, Відень, Париж. Ніхто з жителів сучасних міст не застрахований від стихійних лих", - продовж Кличко.

На його думку, позови автовласників до міської влади після підтоплень не мають "юридичних перспектив".

Як повідомлялося, у суботу, 18 серпня, в Києві вдруге за тиждень злива спричинила справжній потоп. Зокрема, біля "Гуллівера" потонули машини.