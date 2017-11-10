Кличко: опалювальний сезон в Києві розпочнеться 16 жовтня
"Зараз школи, лікарні та дитсадки підключаються за їхніми заявками. А з наступного понеділка ми запускаємо систему опалення для подачі тепла в житлові будинки міста. Технологічно потрібно 7-10 днів, щоб система повністю запустилася і ефективно працювала", - повідоми міський голова Києва Віталій Кличко, інформує його прес-служба.
Напередодні у КМДА пообіцяли, що відновити постачання гарячої води у всіх будинках обіцяють з початком опалення.
10 жовтня у школи та дитсадки у Києві почали подавати опалення.
Зазначимо, що опалення вмикають, коли середньодобова температура на вулиці опускається нижче 8 градусів тепла. Рішення про початок опалювального сезону приймає влада на місцях.
В Міністерстві енергетики та вугільної промисловості заявили про відсутність підстав для перегляду ціни на газ на опалювальний сезон 2017-2018 року.
Зазначимо, запаси в українських підземних сховищах газу (ПСГ) станом на 16 вересня становили 15,7 млрд куб. м, що на 16%, або на 2,2 млрд куб. м більше, ніж було на аналогічну дату минулого року.
Глава Кабміну Володими Гройсман заявив, що накопичених Україною енергоресурсів вистачить на весь опалювальний сезон.
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