Кличко піде на вибори мера Києва 2020 року
"Я на цій посаді перебуваю чотири роки. Зроблено вже багато, а головне - поштовх. Минулі роки були складними. Але вже зараз я можу сказати, що буду балотуватися, тому що плани, озвучені мною, хочу довести до кінця", - сказав Кличко в інтерв'ю "Новому времени".
Нагадаємо, що Кличко обіймає посаду мера Києва з літа 2014 року. Тоді він переміг на позачергових виборах з результатом 56,7% голосів. Другою була Леся Оробець.
Через рік на чергових виборах він набрав 66,49% голосів. Другий тоді Борислав Береза набрав удвічі менше.
Вибори мера Києва та інших великих міст України відбуваються у два тури.
Нагадаємо, що з 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва (метро, тролейбуси, автобуси, трамваї, фунікулер і міська електричка) виросла до 8 гривень.
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