Кличко піде на вибори мера Києва 2020 року

"Минулі роки були складними. Але вже зараз я можу сказати, що буду балотуватися"

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що буде знову балотуватися на вибори мера у 2020 році.

"Я на цій посаді перебуваю чотири роки. Зроблено вже багато, а головне - поштовх. Минулі роки були складними. Але вже зараз я можу сказати, що буду балотуватися, тому що плани, озвучені мною, хочу довести до кінця", - сказав Кличко в інтерв'ю "Новому времени".

Нагадаємо, що Кличко обіймає посаду мера Києва з літа 2014 року. Тоді він переміг на позачергових виборах з результатом 56,7% голосів. Другою була Леся Оробець.

Через рік на чергових виборах він набрав 66,49% голосів. Другий тоді Борислав Береза набрав удвічі менше.

Вибори мера Києва та інших великих міст України відбуваються у два тури.

Нагадаємо, що з 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва (метро, ​​тролейбуси, автобуси, трамваї, фунікулер і міська електричка) виросла до 8 гривень.