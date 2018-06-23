Кличко пояснив, що буде з боргами киян перед "Нафтогазом"

За словами Кличка, "місто готове вирішувати проблему із боргами киян, на яких наполягає НАК "Нафтогаз".

"Але – за умови їх реструктуризації. Сума боргів налічує не один мільярд гривень, і виплатити її одразу нині неможливо", - зазначив мер Києва в ефірі телеканалу "Київ", повідомляє офіційний портал КМДА.

"Ми зараз ведемо перемовини з НАК "Нафтогаз" щодо реструктуризації цих боргів терміном від 3 до 6 років. У кращому випадку – до 10 років. Якщо ж "Нафтогаз" відмовиться, то разом із киянами підемо до керівництва НАК "Нафтогаз" і всі разом будемо ставити запитання", - заявив Кличко.

Київ не планує сплачувати НАК "Нафтогаз" штрафи приватної компанії "Київенерго", сума яких разом з пенею становить близько 1,2 млрд гривень, наголосив він.

Київ звернувся до суду, аби змусити НАК "Нафтогаз" укласти угоду на газопостачання КП "Київтеплоенерго" і не допустити відключення теплоелектростанцій, які виробляють електроенергію для Києва, нагадав мер.

"Понад 3 тисяч будинків лишаються без гарячої води. ... Сподіваємося, суд швидко ухвалить рішення і ми зможемо відновити постачання гарячої води", – зазначив мер.

Нагадаємо, прес-секретар заступника голови КМДА Петра Пантелєєва Юлія Грамотна повідомила, що з 1 серпня весь Київ може залишитися без гарячої води.

КП "Київтеплоенерго" звернулося до Господарського суду міста Київ із позовом до ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" про визнання укладеними договорів про постачання природного газу.