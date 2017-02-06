Кличко преміював і дав три відпустки підряд своєму заступнику з підробленим дипломом
Першу відпустку Бондаренку надали одразу ж після виходу в ефір розслідування про те, що у нього підроблений диплом бакалавра, повідомляють "Схеми".
Згідно з розпорядженнями, Бондаренко відпочивав з 12 по 19 травня, з 22 по 26 травня та 29 травня по 2 червня.
Крім цього, своїм розпорядженням мер Києва 26 травня преміював Володимира Бондаренка у розмірі 100% посадового окладу за травень.
Сам Бондаренко 14 травня написав у Facebook, що у нього народився син.
"Друзі, вибачте за тривале мовчання, проте у мене є для цього привід: у нашій родині відтепер на 1 Бондаренка більше. У кінці тижня забрав свою кохану та сина із пологового будинку вже додому", - написав він.
Нагадаємо, що в керівника апарату Київської міськдержадміністрації Володимир Бондаренка знайшли підроблений диплом бакалавра Львівського національного університету імені Івана Франка, на підставі якого він отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
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