Кличко преміював і дав три відпустки підряд своєму заступнику з підробленим дипломом

Сам Бондаренко 14 травня написав у Facebook, що у нього народився син

Мер Києва Віталій Кличко надав три відпустки підряд своєму заступнику, керівнику апарату Київської адміністрації Володимиру Бондаренку та преміював його у розмірі 100% від посадового окладу за травень.

Першу відпустку Бондаренку надали одразу ж після виходу в ефір розслідування про те, що у нього підроблений диплом бакалавра, повідомляють "Схеми".

Згідно з розпорядженнями, Бондаренко відпочивав з 12 по 19 травня, з 22 по 26 травня та 29 травня по 2 червня.

Крім цього, своїм розпорядженням мер Києва 26 травня преміював Володимира Бондаренка у розмірі 100% посадового окладу за травень.

Сам Бондаренко 14 травня написав у Facebook, що у нього народився син.

"Друзі, вибачте за тривале мовчання, проте у мене є для цього привід: у нашій родині відтепер на 1 Бондаренка більше. У кінці тижня забрав свою кохану та сина із пологового будинку вже додому", - написав він.

Нагадаємо, що в керівника апарату Київської міськдержадміністрації Володимир Бондаренка знайшли підроблений диплом бакалавра Львівського національного університету імені Івана Франка, на підставі якого він отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.