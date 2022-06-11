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Кличко розповів, чи буде у Києві Новий рік

Міська влада не виключає проведення новорічних свят у Києві, проте розглядає заходи на час різдвяних та новорічних канікул в обмеженому форматі.
Кличко розповів, чи буде у Києві Новий рік Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телемарафону, додавши, що масових святкувань 100% не буде.

"Насамперед ми відштовхуємося від безпеки. По-перше, Новий рік та Різдво ніхто скасовувати не буде. А щодо святкування, то кожен зможе відсвяткувати в сім'ї, а таких масових святкувань у місті 100% не буде", - заявив мер.

Кличко додав, що влада схиляється до того, щоб традиційна ялинка в центрі міста все ж таки була.

Мер уточнив, що деталі міська влада зможе озвучити вже ближче до новорічних свят.

"Але можу сказати, що і новорічну ялинку розглядаємо. Атмосфера нового року має бути. Тому ми зараз розглядаємо в обмеженому такому форматі святкування Нового року та різдвяних свят, але не хочемо їх скасовувати", - сказав міський голова.

Раніше повідомлялось, що Кличко не виключає повного блекауту та просить підготувати запаси.

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06 11 2022 19:43
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