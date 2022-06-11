Кличко розповів, чи буде у Києві Новий рік
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телемарафону, додавши, що масових святкувань 100% не буде.
"Насамперед ми відштовхуємося від безпеки. По-перше, Новий рік та Різдво ніхто скасовувати не буде. А щодо святкування, то кожен зможе відсвяткувати в сім'ї, а таких масових святкувань у місті 100% не буде", - заявив мер.
Кличко додав, що влада схиляється до того, щоб традиційна ялинка в центрі міста все ж таки була.
Мер уточнив, що деталі міська влада зможе озвучити вже ближче до новорічних свят.
"Але можу сказати, що і новорічну ялинку розглядаємо. Атмосфера нового року має бути. Тому ми зараз розглядаємо в обмеженому такому форматі святкування Нового року та різдвяних свят, але не хочемо їх скасовувати", - сказав міський голова.
Раніше повідомлялось, що Кличко не виключає повного блекауту та просить підготувати запаси.
Додати коментар
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ФОТО NASA опублікувало зображення на якому видно "усмішку" Сонця
- ВІДЕО Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
- Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 2
- Україна отримає від 17 країн ЄС 500 електрогенераторів